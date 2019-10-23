Политика

03:35 23.10.2019

В Брюсселе ждут информацию о дальнейших шагах Лондона по Brexit

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фициальный представитель Европейской комиссии Мина Андреева сообщила, что Брюссель ожидает от Лондона информации о его дальнейших шагах по ситуации вокруг выхода Великобритании из ЕС.

"Еврокомиссия принимает к сведению сегодняшние результаты (голосования - ИФ) и рассчитывает, что правительство Великобритании проинформирует нас о следующих шагах", - написала Андреева в Twitter.

"Председатель Европейского совета (Дональд Туск - ИФ) ведет консультации с лидерами по запросу Великобритании на отсрочку до 31 января 2020 года", - добавила она.

Ранее во вторник британская палата общин отвергла предложение правительства о завершении за три дня рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о Brexit.

Это означает, что процесс ратификации в парламенте затянется. Поэтому не будет гарантии того, что Великобритания сможет, как это планировалось, выйти из ЕС с соглашением 31 октября 2019 года.

В ходе другого голосования члены палаты общин впервые предварительно поддержали соглашение по Brexit, подготовленной Лондоном с Брюсселем.

Комментируя результаты голосований, Джонсон, с одной стороны, приветствовал принятое ранее членами парламента решение предварительно поддержать само соглашение. Вместе с тем, он раскритиковал депутатов, за нежелание завершить этот процесс быстро.

Джонсон напомнил, что гарантий того, что в ЕС согласятся перенести Brexit на более поздний срок, нет. "Я поговорю с ЕС по поводу их намерений и сообщу о результатах парламенту", - заявил глава правительства.

Теги: #ес #brexit #британия
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