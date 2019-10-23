Палата общин отказалась от предложения Джонсона за три дня решить вопрос о ратификации Brexit

Британская палата общин отвергла предложение правительства о завершении за три дня рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о Brexit,

Против этой идеи проголосовали 322 депутата, а за - 308.

Это означает, что процесс ратификации в парламенте затянется. Поэтому не будет гарантии того, что Великобритания сможет, как это планировалось, выйти из ЕС с соглашением 31 октября 2019 года.

Комментируя результаты голосования, Джонсон с одной стороны, приветствовал принятое ранее членами парламента решение предварительно поддержать само соглашение. Вместе с тем, он раскритиковал депутатов, за нежелание завершить этот процесс быстро.

Джонсон напомнил, что гарантий того, что в ЕС согласятся перенести Brexit на более поздний срок, нет. "Я поговорю с ЕС по поводу их намерений и сообщу о результатах парламенту", - заявил глава правительства.

Он объявил, что до того, как наступит ясность относительно перспектив Brexit, он "приостанавливает рассмотрение закона (о ратификации сделки - ИФ)".

Кроме того, Джонсон заявил, что намерен ускорить подготовку на случай, если Великобритании придется выйти из ЕС 31 октября без какого бы то ни было соглашения.