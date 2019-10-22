Политика

23:18 22.10.2019

Британский парламент дал предварительное одобрение сделке по Brexit

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Члены британской палаты общин во вторник выразили поддержку соглашению по Brexit, разрешив таким образом перейти к следующей фазе процесса его ратификации.

"За" высказались 329 депутатов, против - 299.

Это не гарантирует, что в итоге в палате общин ратифицируют сделку, подготовленную Лондоном и Брюсселем. Однако, как отмечают британские СМИ, все равно это очень важная победа правительства Бориса Джонсона, впервые добившегося от парламента поддержки депутатов по этому вопросу.

Предполагается, что даже если теперь ратификация все равно затянется, премьер получил возможность просить о досрочных выборах и при этом заявлять избирателям, что у него есть соглашение, имеющее шансы пройти процедуру ратификации.

Теперь британский парламент голосует по другому ключевому вопросу - предложению правительства завершить ратификацию в палате общин за три дня.

Теги: #brexit #парламент #британия
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