Комитет Рады проводит 5-дневное выездное заседание на Донбассе

Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений впервые проводит выездное заседание в Луганской и Донецкой областях, которое продлится пять дней, сообщается на сайте комитета.

"Мы отойдем от традиционного официоза, когда выездное заседание ограничивалось визитом в военно-гражданские администрации. Зато побываем в пунктах пропуска, осмотрим разрушенные в результате войны города и села, объекты социальной инфраструктуры и предприятия, пообщаемся с людьми, которые живут в "серой" зоне", - рассказал глава комитета, народный депутат Украины (группа "За будущее") Дмитрий Лубинец.

По его словам, такой формат заседания позволит членам комитета воочию увидеть все стороны жизни людей, услышать об их проблемах из первых уст. "Надеюсь, это поможет нам принимать правильные и эффективные решения, а главное - поможет сформировать системную и действенную государственную политику в отношении этого региона", - отметил Лубинец.

Он указал, что комитет по правам человека Верховной Рады предыдущего созыва так и не смог провести выездное заседание на Донбассе из-за отсутствия кворума.

В свою очередь советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо сообщил на своей странице в Facebook, что посещает во вторник КПВВ "Новотроицкое".

"Первый день выездного Комитета ВР Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Много встреч и важных вопросов на сегодня! Весь день в дороге. Общение - слово дня! С военными, с депутатами, с местными властями. А главное - с людьми, которые едут туда и оттуда. Все ждут возвращение нормальной жизни и развитие региона. Дальше осмотр разрушенных и реконструированных зданий в Красногоровке, Марьинского района", - написал он.