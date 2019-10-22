Политика

13:26 22.10.2019

Зеленский и Болсонару обсудили возможность перезапуска космического проекта

1 мин читать

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Бразилии Жаир Болсонару в рамках визита в Японию обсудили возможности роста товарооборота между двумя странами и перспективы инвестирования.

"Бразилия - наш главный торговый партнер в Латинской Америке. Приветствую расширение присутствия бразильских компаний в Украине и украинских - в Бразилии", - сказал Зеленский на встрече, сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Он предложил возобновить работу правительственной комиссии для согласования всех позиций в этом вопросе.

"У нас состоится большая приватизация, мы сейчас презентуем много проектов, которые показывают, что в Украину вкладывать выгодно. Я верю, что мы действительно должны построить мощные отношения между Украиной и Бразилией", - подчеркнул Зеленский.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в космической отрасли. Киев предложил перезапустить совместный космический проект с использованием космодрома "Алкантара" в Бразилии.

Кроме того, президент Украины поблагодарил за поддержку Бразилией территориальной целостности и суверенитета страны.

Болсонару пригласил Зеленского в Бразилию и принял его приглашение посетить Украину в 2020 году.

Заключенный Бразилией и Украиной в 2003 году договор о долгосрочном сотрудничестве по использованию ракеты-носителя (РН) "Циклон-4" на пусковом центре "Алкантара" (Бразилия) был в одностороннем порядке денонсирован бразильской стороной летом 2015 года, решение о денонсации договора вступило в силу летом 2016 года.

Теги: #зеленский #сотрудничество #болсонару
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:46 22.10.2019
Зеленский обсудил с Назарбаевым Донбасс и Крым

Зеленский обсудил с Назарбаевым Донбасс и Крым

10:39 22.10.2019
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито

Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито

08:25 22.10.2019
Зеленский принял участие в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито

Зеленский принял участие в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито

13:17 21.10.2019
Зеленский в Японии встретится со Штайнмайером

Зеленский в Японии встретится со Штайнмайером

10:47 21.10.2019
Зеленский на встрече с Абэ поблагодарил Японию за непризнание оккупации Крыма и сохранение санкций против РФ

Зеленский на встрече с Абэ поблагодарил Японию за непризнание оккупации Крыма и сохранение санкций против РФ

10:00 21.10.2019
Зеленский надеется на продолжение рассмотрения Японией вопроса безвиза для украинцев

Зеленский надеется на продолжение рассмотрения Японией вопроса безвиза для украинцев

06:54 21.10.2019
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию

19:38 20.10.2019
Президент Украины 21-24 октября осуществит рабочий визит в Японию

Президент Украины 21-24 октября осуществит рабочий визит в Японию

02:28 19.10.2019
Зеленский утвердил структуру СНБО

Зеленский утвердил структуру СНБО

20:55 18.10.2019
Зеленский считает, что культура, наука и спорт могут способствовать не только популяризации Украины, но и ее объединению

Зеленский считает, что культура, наука и спорт могут способствовать не только популяризации Украины, но и ее объединению

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Подготовка саммита "нормандского формата" не ведется из-за постоянно меняющихся позиций одной из сторон – Песков

МИД Германии выступает против признания Голодомора геноцидом – СМИ

Германия не изменит отношение к Украине после разговора Зеленского с Трампом, ЕС продлит санкции к РФ – вице-президент Комитета ассоциации "Украина – ЕС"

В ЕС обеспокоены приостановкой реформ в Украине, в частности, в сфере здравоохранения – Виола фон Крамон

Экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый погиб при падении вертолета

ПОСЛЕДНЕЕ

Комитет Рады проводит 5-дневное выездное заседание на Донбассе

Порошенко не имеет отношения к формированию коммунальных тарифов в Виннице - пресс-служба "Евросолидарности"

Подготовка саммита "нормандского формата" не ведется из-за постоянно меняющихся позиций одной из сторон – Песков

ЕС никогда не согласится с "жестким" Brexit - Туск

МИД Германии выступает против признания Голодомора геноцидом – СМИ

Путин и Макрон отметили безальтернативность Минских договоренностей – Кремль

Германия не изменит отношение к Украине после разговора Зеленского с Трампом, ЕС продлит санкции к РФ – вице-президент Комитета ассоциации "Украина – ЕС"

В ЕС обеспокоены приостановкой реформ в Украине, в частности, в сфере здравоохранения – Виола фон Крамон

Экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый погиб при падении вертолета

Порошенко призвал "Квартал-95" извиниться перед Гонтаревой и хором им.Веревки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА