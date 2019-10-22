ЕС никогда не согласится с "жестким" Brexit - Туск

ЕС никогда не примет выход Великобритании из ЕС без соглашения, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Мы должны быть готовы к любому сценарию. Но одно должно быть понятно: как я сказал премьер-министру Джонсону в субботу, "жесткий" Brexit никогда не будет нашим решением", - говорится в заявлении Туска Европарламенту, опубликованном во вторник.

В документе отмечается, что в настоящее время Туск ведет консультации с лидерами ЕС по запросу Лондона об отсрочке Brexit. Решение ЕС по этому вопросу ожидается "в ближайшие дни".

Накануне сообщалось, что спикер британской Палаты общин Джон Беркоу решил отклонить просьбу о проведении в понедельник голосования по соглашению об условиях Brexit, достигнутому правительством страны с Брюсселем.

Вопрос об этой сделке уже был рассмотрен в субботу. Тогда депутаты внесли поправку, обязывающую премьера Великобритании Бориса Джонсона попросить ЕС об отсрочке Brexit. Премьер это требование формально выполнил. Согласится ли ЕС на отсрочку, пока не известно.

Ожидается, что голосование по сделке о Brexit в итоге пройдет в Палате общин позже на этой неделе.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года.