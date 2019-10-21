В ЕС обеспокоены приостановкой реформ в Украине, в частности, в сфере здравоохранения – Виола фон Крамон

Приостановка реформ в Украине, в частности, в сфере здравоохранения, а также "слепое" голосование в стенах Верховной Рады вызывает у европейской стороны обеспокоенность, заявила вице-президент Комитета ассоциации "Украина–ЕС" депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадел (Viola von Cramon-Taubadel).

"То немногое хорошее, что было достигнуто при президенте Порошенко, пока не продвигается вперед, например, в реформе здравоохранения, что вызывает обеспокоенность. Это не соответствует ожиданиям Европы и Европейского парламента в отношении того, что Украина станет европейской страной с европейскими ценностями", - сказала Виола фон Крамон в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, первый этап реформы был "одним из наибольших достижений за очень короткий промежуток времени", когда Минздрав возглавляла Уляна Супрун, и "даже не начав… вторую стадию реформы, новый министр здравоохранения и ее команда делают все против".

Вице-президент Комитета ассоциации "Украина–ЕС" отметила, что сомневается в окружении президента Украины Владимира Зеленского, и в том, в какой степени он правильно информирован о процессах в стране. "Особую проблему я вижу в господине Богдане (руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан - ИФ), потому что он очень опасен… Я думала, что Зеленский – новая фигура, но нет. Сам по себе – да, но не люди, которые за ним стоят. Может быть, некоторые из его компании, 95 Квартала, и являются профессионалами… Но до тех пор, пока Богдан является самой важной фигурой в его офисе, другим будет очень трудно", - отметила Виола фон Крамон.

Она также отметила, что "Украине нужен украинский парламент, который работает эффективно и осознанно на основе реальных демократических процедур" и отметила, что этого не хватает парламенту, работающему "в турбо-режиме". "Мы, как депутаты Европейского парламента, должны настаивать на чистой процедуре принятия законопроектов, мы должны настаивать, чтобы роль парламента была сильной, чтобы депутаты в полном объеме использовали свои права и выполняли свои обязанности, чтобы была прозрачность процедуры и соответствующее обсуждение", - подчеркнула вице-президент Комитета ассоциации "Украина–ЕС".

Виола фон Крамон отметила, что европейская сторона очень заинтересована в продолжении интенсивного сотрудничества с Украиной, но считает, что сильный парламент означает другую процедуру принятия законопроектов.

"Мы выделяем достаточное количество денег это чудесной стране (Украине – ИФ), много денег направляется на реформы. И если господин Зеленский не хочет продолжать с этими реформами, а вместо этого им препятствовать или даже повернуть их вспять, мы должны на это реагировать. Мы не будем молчать", - отметила она.

По словам вице-президента Комитета ассоциации "Украина–ЕС", в Европейском парламенте есть большая поддержка Украины, и при этом есть высокие ожидания к проводимым в Украине реформам. Поэтому европейская сторона готова продлить финансовую помощь, "но не как само собой разумеющееся", а должна видеть результаты и доказательства, "что деньги были использованы должным образом".

"В стране должен быть сильный парламент. То, что мы видим, так это своего рода слепое голосование. Слишком многое на кону, слишком многое можно потерять. И если люди не будут довольны, я имею в виду тех, кто возвращается с войны, тех, у кого есть оружие – следующий Майдан не будет мирным. Это может быть ужасно", - отметила Виола фон Крамон.



Полный текст интервью опубликован на сайте агентства.