Политика

18:05 21.10.2019

Порошенко призвал "Квартал-95" извиниться перед Гонтаревой и хором им.Веревки

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Порошенко призвал "Квартал-95" извиниться перед Гонтаревой и хором им.Веревки

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отреагировал на одно из выступлений нового выпуска программы "Вечерний Квартал", в котором артисты совместно с солистами Национального заслуженного академического хора им.Веревки спели саркастическую песню о пожаре в доме экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Реакция Порошенко была опубликована на его официальной странице в социальной сети Facebook.

Глава "Европейской солидарности" обвинил студию "Квартал-95" в желании угодить владельцу канала "1+1", олигарху Игорю Коломойскому. "У дельцов, которые хотели угодить владельцу телеканала, которому обязаны всем, кроме разве что своего рождения, своих идеологических ценностей нет. А над чужими они издеваются уже не один год", - говорится в публикации.

По словам экс-президента, оценку таким шуткам артистов дадут зрители, а Министерство культуры, возможно, пересмотрит свое отношение к руководству хора им.Веревки.

Кроме этого, как считает Порошенко, актеры и руководство студии "Квартал-95" и канала "1+1" должны извиниться перед Гонтаревой, а также "несколькими поколениями артистов, причастных к славе коллектива, перед миллионами поклонников их творчества".

Напомним, 20 октября на телеканале "1+1" состоялась премьера нового выпуска юмористического шоу "Вечерний Квартал", во время которого народную песню "Горела сосна, пылала" адаптировали к ситуации с пожаром в доме Гонтаревой.

Сама Гонтарева назвала номер юмористов стыдом, однако заявила, что в суд на "Квартал-95" подавать не будет.

Владелец холдинга Коломойский положительно отреагировал на комедийный номер, заявив, что он ему понравился, и отметил, что экс-глава НБУ зря так остро реагирует на сатирическую песню.

В правительстве также не оставили без внимания номер "Квартала". Министр культуры Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой и заявил, что ему стыдно за хор им.Веревки. Министр экономического развития Тимофей Милованов считает, что такие шутки могут нести угрозу для имиджа Украины в глазах международных партнеров, для которых Гонтарева является реформатором в банковской сфере страны.

Теги: #гонтарева #порошенко #квартал
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