Политика

16:30 21.10.2019

США не намерены выводить войска из Афганистана таким же образом, как из Сирии

2 мин читать
США не намерены выводить войска из Афганистана таким же образом, как из Сирии

Афганским гражданам не стоит думать, что военные США намерены покинуть Афганистан тем же образом, что и в Сирии, заявил в понедельник в Кабуле глава Пентагона Марк Эспер.

Он указал на долговременные интересы США в отношении Афганистана и подчеркнул, что Вашингтон ведет здесь иную политику, нежели в Сирии.

"Все это должно обнадежить наших афганских союзников и остальных относительно того, что им не следует неправильно интерпретировать наши действия за последние недели в Сирии, которые контрастируют (с политикой - ИФ) по Афганистану", - цитируют западные СМИ его слова, сказанные в штаб-квартире миссии НАТО Resolute Support.

Комментируя необходимость для США остаться в Афганистане, Эспер перечислил такие угрозы как "Аль-Каида", движение "Талибан" и афганскую ветвь группировки ИГ.

В свою очередь командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер на той же конференции заявил, что США за прошлый год сократили численность американского контингента на 2 тыс. человек.

"Без ведома публики, в рамках процесса оптимизации, в течение прошлого года мы сократили наши (США - ИФ) силы здесь на 2 тыс. человек", - сказал Миллер.

Представитель американских сил полковник Сонни Леггетт уточнил, что теперь США располагают в Афганистане примерно 13 тыс. военнослужащих.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился о выводе порядка 1 тыс. американских военнослужащих из Сирии. Около 200-300 военных останутся на базе Эт-Танф в Сирии на границе с Ираком. В Ираке находятся более 5 тыс. американских военнослужащих в рамках соглашения между двумя странами.

Теги: #сша #афганистан #сирия #пентагон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:59 21.10.2019
Американский корабль с двумя военными катерами Island для ВМС Украины прибыл в Одессу

Американский корабль с двумя военными катерами Island для ВМС Украины прибыл в Одессу

09:37 21.10.2019
Американский корабль с двумя военными катерами для ВМС Украины ожидают в Одессе в понедельник

Американский корабль с двумя военными катерами для ВМС Украины ожидают в Одессе в понедельник

05:03 21.10.2019
Трамп выступает за то, чтобы оставить несколько сотен военнослужащих США на востоке Сирии

Трамп выступает за то, чтобы оставить несколько сотен военнослужащих США на востоке Сирии

20:47 20.10.2019
Военнослужащих США нет в зоне боевых действий и перемирия в Сирии – Трамп

Военнослужащих США нет в зоне боевых действий и перемирия в Сирии – Трамп

18:51 20.10.2019
Глава Пентагона прибыл на переговоры в Афганистан

Глава Пентагона прибыл на переговоры в Афганистан

16:26 20.10.2019
В НАТО создан кризисный штаб по оценке турецкой операции в Сирии

В НАТО создан кризисный штаб по оценке турецкой операции в Сирии

09:56 20.10.2019
Трамп назвал Хиллари Клинтон сумасшедшей и заявил, что ему нравятся россияне

Трамп назвал Хиллари Клинтон сумасшедшей и заявил, что ему нравятся россияне

01:42 19.10.2019
Трамп выдвинул кандидатуру Дэна Бруйетта на пост министра энергетики США

Трамп выдвинул кандидатуру Дэна Бруйетта на пост министра энергетики США

00:48 19.10.2019
Успешно завершен первый в истории выход в космос пары женщин-астронавтов

Успешно завершен первый в истории выход в космос пары женщин-астронавтов

21:40 18.10.2019
Пентагон отвергает возможность возвращения Турции в программу F-35, пока там находятся российские С-400

Пентагон отвергает возможность возвращения Турции в программу F-35, пока там находятся российские С-400

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый погиб при падении вертолета

За Гладковского внесли залог

Коломойский заявил, что ему очень понравился номер "Квартала 95" на тему сгоревшего дома Гонтаревой

Зеленский надеется на продолжение рассмотрения Японией вопроса безвиза для украинцев

В НАТО создан кризисный штаб по оценке турецкой операции в Сирии

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый погиб при падении вертолета

Порошенко призвал "Квартал-95" извиниться перед Гонтаревой и хором им.Веревки

В Кремле говорят об отсутствии продвижения в контексте подготовки "нормандского саммита"

В Париже выступают против новой отсрочки по Brexit

В Офисе президента обсудили законопроект, который должен решить соцпроблемы семей заложников и пропавших без вести на Донбассе

В НАПК ратуют за изменение законодательства в части проверки партий

Гончарук о шутках "Квартала 95" по поджогу дома Гонтаревой: смеяться над горем я нормальным не считаю, но у нас демократическое государство

Североатлантический совет НАТО намерен обсудить с руководством Украины реформы и ситуацию на Донбассе в ходе визита 30-31 октября

Депутаты от "Слуги народа" провалили голосование в профильном комитете законопроекта об отмене коррупционной схемы в сфере оценки недвижимости

Законопроект о Бюро финрасследований может быть рассмотрен во 2-м чтении на следующей неделе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА