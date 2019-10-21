В Офисе президента обсудили законопроект, который должен решить соцпроблемы семей заложников и пропавших без вести на Донбассе

В Офисе президента Украины состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе, а также военных и гражданских заложников (пленных), на котором обсуждались вопросы социальной защиты семей заложников и лиц, пропавших без вести во время боевых действий в регионе.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в заседании приняли участие родственники пропавших без вести и заложников, представители Офиса президента, общественных организаций, Министерства обороны, Министерства социальной политики, Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Замруководителя Офиса президента Анна Коваленко отметила важность пересмотра действующего законодательства с целью увеличения поддержки таких семей со стороны государства. "Мы настроены на конструктивное решение и учет всех проблем, о которых вы говорите. Спасибо, что участвуете в этом диалоге", - отметила Коваленко, обращаясь к представителям рабгруппы.

На заседании были представлены основные положения законопроекта, который должен решить социальные проблемы семей заложников и пропавших без вести.

"В частности, предлагается предоставлять семьям социальную, правовую и психологическую поддержку. Также предполагается медицинская помощь при реабилитации освобожденных лиц. Над этим законопроектом работали, в частности, общественные организации, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий, Министерство социальной политики", - говорится в сообщении.

Представитель общественной организации Stabilisation Support Services Ирина Лоюк предложила родственникам пропавших без вести и заложников вносить свои предложения к законопроекту.

Во время заседания поднимались проблемы, связанные с материальной поддержкой семей. Мать пленного волонтера Бориса Мисюренко Лидия сделала акцент на важности сохранения стипендий для несовершеннолетних детей лиц, захваченных незаконными вооруженными формированиями.

Также участники заседания отметили важность законодательного урегулирования вопросов о предоставлении особого статуса семьям лиц, пропавших без вести.

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко проинформировал представителей рабочей группы о компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Первый заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Антон Колумбет отметил, что министерство предлагает увеличить финансирование программы "Доступное жилье" для участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц.

"Эта программа предусматривает 50-процентную государственную помощь на стоимость жилья. Таким образом, государственный бюджет помогает человеку приобрести жилье", - пояснил Колумбет.

Кроме того, продолжается работа над законопроектом о льготной ипотеке для участников боевых действий.