Политика

13:27 21.10.2019

В НАПК ратуют за изменение законодательства в части проверки партий

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В НАПК ратуют за изменение законодательства в части проверки партий

Исполняющая обязанности главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Наталья Новак заявляет о необходимости внести изменения в законодательство в части проверок политических партий.

"Если у человека существует налоговый долг 65 грн, а мы устраиваем полную проверку партии из-за этого маленького налогового долга, о котором человек даже не знал... поэтому будем давать предложение для изменений законодательства по изменению некоторых процессов проверки политических партий", - сказала Новак на брифинге в понедельник в Киеве.

Отвечая на вопрос, каковы дальнейшие действия НАПК, которое выявило нарушения по результатам проверки политических партий, Новак сказала: "Я думаю, я должна ознакомиться с отчетом, какие именно нарушения выявлены, какие из них существенные, какие несущественные. Если есть существенные нарушения, то далее НАПК обращается в суд для взимания тех или иных средств и действует в соответствии с законодательством".

Она добавила, что данный вопрос будет держать на контроле.

Теги: #напк #новак
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