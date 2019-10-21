Политика

12:33 21.10.2019

Североатлантический совет НАТО намерен обсудить с руководством Украины реформы и ситуацию на Донбассе в ходе визита 30-31 октября

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Североатлантический совет НАТО намерен обсудить с руководством Украины реформы и ситуацию на Донбассе в ходе визита 30-31 октября

Реформы, а также безопасность на востоке Украины, Чёрном море и ситуация в оккупированном Крыму будут на повестке визита Североатлантического совета НАТО в Украину 30-31 октября, сообщил глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников.

"Будет проведена сессия комиссии Украина-НАТО с участием президента Украины. Реформы будут в центре внимания, а также ситуация с безопасностью в Украине, как на востоке, незаконно оккупированном Крыму и Чёрном море", - сказал Винников, выступая на круглом столе "Украина-НАТО: что на столе переговоров?" в понедельник в Киеве.

Представитель Альянса отметил, что визит руководства НАТО, включительно с Генсеком Йенсом Столтенбергом в Киев и Одессу должен продемонстрировать также поддержку свободе судоходства и навигации.

"Основная цель это продемонстрировать сильный сигнал поддержки украинскому суверенитету, территориальной целостности, в частности, в Чёрном море", - добавил Винников.

Дипломат рассказал, что делегация проведёт ряд встреч с депутатами, членами Кабмина и активистами гражданского общества.

Теги: #ордло #нато
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