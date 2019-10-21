Депутаты от "Слуги народа" провалили голосование в профильном комитете законопроекта об отмене коррупционной схемы в сфере оценки недвижимости

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в минувшую пятницу 18 октября, не поддержал законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости" (№2047-д).

"Подтверждаю: нам не удалось поддержать законопроект. За него проголосовали в полном составе представители фракции "Голос". "Слуги народа" дали только пять голосов… Остальные члены фракции проголосовали против или воздержались. Считаю это решение ошибкой, которую сложно объяснить", - написал в Facebook глава комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

При этом он выразил убеждение, что фракция сделает выводы и исправит ошибки.

"Наша фракция проходит испытания, которые не каждому депутату под силу… Уверен, фракция такие выводы сделает и ошибки исправит. Не просто уверен – знаю. Говорил по этому поводу с Давидом Арахамией. Не думаю, что существует хоть какой-то повод для разочарований во всей политической силе. Так закаляется сталь. А схемы мы все равно ликвидируем", - написал он.

Как сообщалось, указанный законопроект предлагает изъять частные электронные площадки из процедуры регистрации и проверки регистрации информации отчетов об оценке объектов недвижимости.

"Таким образом, оценщики и нотариусы вместе с общество будут освобождены от необходимости платить частным электронным площадкам за навязанные им "услуги", а площадкам будет перекрыт канал безосновательных сверхприбылей за счет украинцев, желающих осуществить отчуждение свою недвижимость", - говорится в пояснительной записке к документу.

Он предусматривает отключение всех авторизованных электронных площадок от Единой базы данных отчетов об оценке.