Секретарь СНБО Данилов обсудил с министром обороны Эстонии вопросы российской агрессии на Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и министр обороны Эстонии Юри Луйк обсудили сохранение санкций против Российской Федерации, а также вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Как сообщает пресс-служба СНБО в понедельник, особое внимание стороны уделили вопросам российской агрессии на Донбассе и активизации Минского процесса.

"Юрии Луйк заверил в неизменности поддержки Украины на ее пути к восстановлению территориальной целостности, подчеркнул важность сохранения санкционного давления на государство-агрессора, и выразил готовность расширять всестороннее сотрудничество между нашими государствами", - сказано в сообщении.

Кроме того, Луйк подчеркнул, что его страна предоставляет поддержку Украине в любой возможной форме в ряде сфер, среди которых определяющее место занимают вопросы военной медицины, реабилитации украинских солдат, воюющих на Донбассе и кибербезопасность.

"В мире появилась новое мощное оружие - кибероружие, и для нас важно углубление двустороннего сотрудничества в сфере киберзащиты", - сказал Данилов.

В свою очередь Луйк поделился опытом функционирования в его стране Лиги киберзащиты Эстонии (The Estonian Defence League's Cyber Unit), в состав которой входят ведущие специалисты в ИТ-сфере, и заявил о готовности к углублению такого сотрудничества.