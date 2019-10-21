Политика

11:50 21.10.2019

Секретарь СНБО Данилов обсудил с министром обороны Эстонии вопросы российской агрессии на Донбассе

1 мин читать
Секретарь СНБО Данилов обсудил с министром обороны Эстонии вопросы российской агрессии на Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и министр обороны Эстонии Юри Луйк обсудили сохранение санкций против Российской Федерации, а также вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Как сообщает пресс-служба СНБО в понедельник, особое внимание стороны уделили вопросам российской агрессии на Донбассе и активизации Минского процесса.

"Юрии Луйк заверил в неизменности поддержки Украины на ее пути к восстановлению территориальной целостности, подчеркнул важность сохранения санкционного давления на государство-агрессора, и выразил готовность расширять всестороннее сотрудничество между нашими государствами", - сказано в сообщении.

Кроме того, Луйк подчеркнул, что его страна предоставляет поддержку Украине в любой возможной форме в ряде сфер, среди которых определяющее место занимают вопросы военной медицины, реабилитации украинских солдат, воюющих на Донбассе и кибербезопасность.

"В мире появилась новое мощное оружие - кибероружие, и для нас важно углубление двустороннего сотрудничества в сфере киберзащиты", - сказал Данилов.

В свою очередь Луйк поделился опытом функционирования в его стране Лиги киберзащиты Эстонии (The Estonian Defence League's Cyber Unit), в состав которой входят ведущие специалисты в ИТ-сфере, и заявил о готовности к углублению такого сотрудничества.

Теги: #эстония #снбоу #украина #рф #данилов #донбасс_арена #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:43 21.10.2019
За Гладковского внесли залог

За Гладковского внесли залог

10:47 21.10.2019
Зеленский на встрече с Абэ поблагодарил Японию за непризнание оккупации Крыма и сохранение санкций против РФ

Зеленский на встрече с Абэ поблагодарил Японию за непризнание оккупации Крыма и сохранение санкций против РФ

08:19 21.10.2019
В Киеве и большинстве областей Украины 21 октября ожидается туман - ГСЧС

В Киеве и большинстве областей Украины 21 октября ожидается туман - ГСЧС

08:04 21.10.2019
Корпорация "Богдан" обратилась к послам стран G7 по поводу незаконности действий в отношении Гладковского

Корпорация "Богдан" обратилась к послам стран G7 по поводу незаконности действий в отношении Гладковского

07:33 21.10.2019
Бородянский извинился перед Гонтаревой за участие хора Веревки в номере "95 квартала"

Бородянский извинился перед Гонтаревой за участие хора Веревки в номере "95 квартала"

07:15 21.10.2019
Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

06:54 21.10.2019
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию

06:02 21.10.2019
На Киевщине во время задержания полицейскими умер мужчина

На Киевщине во время задержания полицейскими умер мужчина

04:02 21.10.2019
В Одессе ликвидирован пожар на территории мужского монастыря

В Одессе ликвидирован пожар на территории мужского монастыря

03:03 21.10.2019
Кабмин согласовал объединение региональных отделений Фонда государственного имущества

Кабмин согласовал объединение региональных отделений Фонда государственного имущества

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За Гладковского внесли залог

Коломойский заявил, что ему очень понравился номер "Квартала 95" на тему сгоревшего дома Гонтаревой

Зеленский надеется на продолжение рассмотрения Японией вопроса безвиза для украинцев

В НАТО создан кризисный штаб по оценке турецкой операции в Сирии

Правительство переподчинило Госстат министру Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутаты от "Слуги народа" провалили голосование в профильном комитете законопроекта об отмене коррупционной схемы в сфере оценки недвижимости

Коломойский заявил, что ему очень понравился номер "Квартала 95" на тему сгоревшего дома Гонтаревой

И.Геращенко выступает против того, чтобы хор им.Веревки закрывал и открывал сессии Рады: "Пусть и дальше теперь подпевают Кварталу"

Вакарчук: "История с Кварталом и хором – дно"

Зеленский надеется на продолжение рассмотрения Японией вопроса безвиза для украинцев

Подал в отставку глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян

В Брюсселе прошла встреча дипломатов из стран ЕС по Brexit

В НАТО создан кризисный штаб по оценке турецкой операции в Сирии

Правительство переподчинило Госстат министру Кабмина

Полиция Гонконга разгоняет демонстрантов с несанкционированной акции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА