Политика

10:47 21.10.2019

Зеленский на встрече с Абэ поблагодарил Японию за непризнание оккупации Крыма и сохранение санкций против РФ

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Зеленский на встрече с Абэ поблагодарил Японию за непризнание оккупации Крыма и сохранение санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ поблагодарил Японию за последовательную политику по поддержке Украины и непризнанию попытки незаконной аннексии Крыма, сохранению санкций против Российской Федерации.

"Я хочу поблагодарить вас лично за неизменную позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины", - сказал Зеленский на встрече с Абэ в Токио в понедельник, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский рассказал о ситуации с безопасностью на Донбассе и "последних сдвигах в направлении прекращения войны и достижения мира".

Стороны обсудили инвестиции Японии в развитие инфраструктуры Украины. Зеленский поблагодарил Японию за финансовую помощь, которая с 2014 года достигла $1,8 млрд.

"Мы заинтересованы в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии. Особенно благодарны Японии за льготный кредит в почти $1 млрд на модернизацию Бортнической станции аэрации. Надеемся, работы начнутся уже в начале следующего года", - подчеркнул президент Украины.

В свою очередь премьер Японии высоко оценил результаты реформ, проведенных в Украине, и заверил, что его страна будет и впредь поддерживать Украину во внедрении положительных изменений.

Зеленский в ходе беседы пригласил премьер-министра Японии Абэ посетить Украину.

Теги: #япония #рф #зеленский #крым #синдзо_абэ
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