И.Геращенко выступает против того, чтобы хор им.Веревки закрывал и открывал сессии Рады: "Пусть и дальше теперь подпевают Кварталу"

Сопредседатель парламентской фракции "Евросолидарность" Ирина Геращенко выступила против того, чтобы, по ее мнению, скомпрометировавший себя участием в скандальном номере "95 квартала" на тему сгоревшего дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой Национальный заслуженного академического украинского народного хора Украины им.Веревки закрывал и открывал ближайшие сессии парламента.

"Я теперь категорически против того, чтобы хор Веревки закрывал нынешнюю сессию Верховной Рады и открывал следующую. Этот коллектив этой каденции и при этом руководстве потеряли на это моральное право. Пусть и дальше теперь подпевают Кварталу", - написала Геращенко на своей странице в сцосети Фейсбук в понедельник утром.

Она напоминал, что ранее хор им.Веревки открывал Гимном Украины сессии Верховной Рады.

"Но теперь Верховная Рада - филия 95, билеты можно купить прямо в ложе бенуар. Поэтому хор теперь выступает и на подпевке у квартала. Отвратительно. Так теряется репутация и имя, заработанное годами. Бренд растворяется в тупой пошлости", - выразила мнение парламентарий.

В новом выпуске шоу "Вечерний квартала" был номер, посвященный пожару в доме бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Шоумен Евгений Кошевой в сопровождении Национального заслуженного академического народного хора им. Г. Веревки исполнил песню со словами "Горіла хата, палала. У Лондоні жінка плакала", вызвавший резкий общественный резонанс.

Как сообщалось, утром 17 сентября Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области ночью был сожжен в результате поджога.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков расценил поджог дома Гонтаревой как криминальное давление на нее и заявил, что полиция приложит максимум усилий для поиска злоумышленника. Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.