Зеленский надеется на продолжение рассмотрения Японией вопроса безвиза для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Японии за введение упрощенного визового режима для украинцев и выделение финансовой помощи.

"Высоко ценим решение Японии относительно смягчения с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020", - написал Зеленский на своей странице в Твиттере в понедельник.

Кроме того, президент поблагодарил Японию за оказание финансовой помощи Украине, которая с 2014 года достигла $1,8 млрд и отметил, что эта помощь важна для реализации реформ, восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц.

"Мы заинтересованы в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии. Особенно благодарны за льготный кредит в почти $1 млрд на модернизацию Бортнической станции аэрации", - говорится в сообщении Зеленского в Твиттере.