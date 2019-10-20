Политика

17:09 20.10.2019

Подал в отставку глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян

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Подал в отставку глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян

Михаил Бно-Айриян, назначенный главой Киевской областной государственной администрации в июле этого года, подал заявление отставке.

"Прошу принять мою отставку с должности главы Киевской областной государственной администрации", - говорится в датированном 20 октября заявлении на имя президента Владимира Зеленского, фотокопию которого опубликовал Бно-Айриян на своей странице в соцсти Фейсбук.

Свое заяление он прокомментировал отрезком из произведения Андрея Чумака "Сад Гефсиманский": "Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды - морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть".

Зеленский назначил главой Киевской ОГА Бно-Айрияна 10 июля 2019г. Он представил нового главу Киевской ОГА во время визита в Борисполь.

Бно-Айриян Михаил Каренович. 35 лет. Окончил КНУ им. Т. Г. Шевченко. Специалист по международным отношениям, экономист-международник, переводчик с арабского языка (диплом магистра с отличием). Работал заместителем директора по коммуникациям и международному сотрудничеству ГП "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго". В 2015-2016 годах – директор департамента стратегического планирования и европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности. Также занимал должность ответственного секретаря Совета экспортеров при МИД Украины.

Теги: #киев #киевская_ога #кадры
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