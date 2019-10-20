Политика

16:26 20.10.2019

В НАТО создан кризисный штаб по оценке турецкой операции в Сирии

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В НАТО создан кризисный штаб по оценке турецкой операции в Сирии

В НАТО создан кризисный штаб по оценке турецкой операции в Сирии, сообщает в воскресенье газета "Вельт ам зоннтаг".

По информации издания, штаб займется оценками возможных последствий операции. В группу вошли эксперты по безопасности, военные специалисты и политические консультанты.

Сообщается, что на заседании североатлантического совета в минувшую среду представители Турции сообщили о готовности информировать партнеров о готовящихся действиях. Кроме того, Анкара заявила, что налеты продолжатся в начале ноября. Совет, однако, заседал в среду, до того, как было принято решение о 120-часовом перемирии.

В четверг стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также - о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.

Теги: #сирия #нато
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