Политика

14:47 20.10.2019

Правительство переподчинило Госстат министру Кабмина

1 мин читать
Правительство переподчинило Госстат министру Кабмина

Правительство Украины на заседании в воскресенье приняло решение о том, что Государственная служба статистики (Госстат) отныне будет входить в сферу ответственности министра Кабинета министров.

"Сегодня мы на заседании Кабмина немного перераспределили органы власти между министрами. Отныне Государственная Служба Статистики будет направляться мной и командой секретариата", - написал на своей странице в соцсети Фейсбук министр Кабмина Дмитрий Дубилет в воскресенье.

По словам министра, это решение имеет смысл исходя из того, что одной из его задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI для всех ключевых органов власти: "Мы это собираемся делать, в том числе на базе Госстата".

"Кроме этого, Госстат собирается провести перепись населения с бешеным бюджетом 3,4 млрд грн. Это дополнительно в бюджет 1.6 млрд грн в год на поддержку аппарата. Чувствую большой потенциал для увеличения эффективности", - написал Дубилет.

Теги: #дубилет #госстат #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:26 18.10.2019
Кабмин предложил Раде урегулировать деятельность в сфере азартных игр

Кабмин предложил Раде урегулировать деятельность в сфере азартных игр

14:17 18.10.2019
Кабмин предложил Раде выделить дополнительно 1,3 млрд грн на зарплаты в оборонном секторе и 1 млрд грн – шахтерам

Кабмин предложил Раде выделить дополнительно 1,3 млрд грн на зарплаты в оборонном секторе и 1 млрд грн – шахтерам

12:46 17.10.2019
Оценивание деятельности пройдут 75 топ-чиновников в 2019г - Кабмин

Оценивание деятельности пройдут 75 топ-чиновников в 2019г - Кабмин

19:21 16.10.2019
Правительство утвердило порядок установления спецусловий импорта пищевых продуктов и кормов

Правительство утвердило порядок установления спецусловий импорта пищевых продуктов и кормов

18:21 16.10.2019
Правительство поручило "Укрзализныце", "Укрпоште" и "Нафтогазу" найти и продать либо сдать в аренду избыточное имущество

Правительство поручило "Укрзализныце", "Укрпоште" и "Нафтогазу" найти и продать либо сдать в аренду избыточное имущество

16:08 16.10.2019
Кабмин предложит Раде программу передачи общежитий территориальным громадам

Кабмин предложит Раде программу передачи общежитий территориальным громадам

15:36 16.10.2019
Кабмин отложил до 28 ноября вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе

Кабмин отложил до 28 ноября вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе

13:44 16.10.2019
Кабмин назначил Валентина Петрова главой Госспецсвязи, Гончарук подтвердил назначение двух замглав ФГИ

Кабмин назначил Валентина Петрова главой Госспецсвязи, Гончарук подтвердил назначение двух замглав ФГИ

13:20 16.10.2019
Кабмин намерен предложить Раде запустить таможню и налоговую в формате единого юрлица

Кабмин намерен предложить Раде запустить таможню и налоговую в формате единого юрлица

16:42 15.10.2019
Кабинет министров уволил главу Госспецсвязи

Кабинет министров уволил главу Госспецсвязи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трамп назвал Хиллари Клинтон сумасшедшей и заявил, что ему нравятся россияне

Партия "Самопомич" переизбрала лидера: Садового сменила Сыроид

Порошенко увязывает задержания Пашинского и Гладковского с непопулярными действиями властей в экономической сфере

В "Европейской солидарности" расценили обвинения в адрес Порошенко в эфире телеканала "1+1" как пропаганду в стиле российского ТВ

Яременко: РФ демонстрирует уступчивость для отмены санкций без решения проблемы Донбасса по сути, лучшее решение – усилить на них давление

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция Гонконга разгоняет демонстрантов с несанкционированной акции

Трамп назвал Хиллари Клинтон сумасшедшей и заявил, что ему нравятся россияне

В ЕС поступила просьба британского премьера об отсрочке Brexit

Европарламент обсудит в понедельник итоги субботнего голосования по Brexit в британском парламенте

Очередная отсрочка Brexit может быть предоставлена Лондону только с общего согласия руководства всех стран ЕС

Джонсон, настаивающий на Brexit 31 октября, столкнулся в Палате общин с жесткой оппозицией

Германия и Россия обсудили подготовку встречи "нормандской четверки" - представитель правительства ФРГ

Правительство Британии откладывает голосование по обновленному соглашению с ЕС по Brexit до понедельника

"Самопомич" будет участвовать в местных выборах - Сыроид

Партия "Самопомич" переизбрала лидера: Садового сменила Сыроид

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА