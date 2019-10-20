Политика

14:13 20.10.2019

Полиция Гонконга разгоняет демонстрантов с несанкционированной акции

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Полиция Гонконга разгоняет демонстрантов с несанкционированной акции

Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и распылила краску из водяных пушек для разгона демонстрантов, вышедших на несанкционированную акцию протеста и устроивших беспорядки в городе, сообщает South China Morning Post.

На видеозаписи, распространенной изданием в интернете, видно, как протестующих на улице из водяных пушек поливают голубого цвета чернилами. Протестующие блокируют автотрассы, чтобы затруднить проезд автомобилям с водяными пушками.

В районе Чимсачёй демонстрантов разгоняют слезоточивым газом.

Из-за беспорядков и после серии актов вандализма закрыты как минимум шесть станций гонконгской подземки. На вход в одну из станций подбросили сверток с зажигательной смесью, на другой станции неизвестный поджег камеру наружного наблюдения. Такие же свертки демонстранты бросали к входу в полицейский участок в Чимсачёй.

Массовые выступления в Гонконге против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.

После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, протестующие выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами, а также отставки Керри Лэм с поста главы администрации.

Теги: #гонконг #митинг #китай
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