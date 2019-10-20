Политика

06:38 20.10.2019

В ЕС поступила просьба британского премьера об отсрочке Brexit

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В ЕС поступила просьба британского премьера об отсрочке Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что получил письмо с просьбой британской стороны о переносе Brexit, поэтому начинает консультации с лидерами стран ЕС.

"Запрос об отсрочке только что поступил. Теперь я начну консультации с лидерами стран ЕС относительно того, как реагировать", - написал Туск на своей страничке в Твиттере.

Члены Палаты общин в субботу потребовали от главы британского правительства Бориса Джонсона запросить у Брюсселя отсрочку Brexit. Предусматривающую эту меру поправку, известную как "поправка Летвина" по имени предложившего ее члена Палаты общин Оливера Летвина, одобрили 322 депутата, против высказались 306 человек.

Слушания в Палате общин, на которых депутаты должны были вынести вердикт по согласованному Джонсоном с ЕС обновленному соглашению о выходе Великобритании из ЕС, ознаменовались жестким противостоянием парламентариев и премьера. Джонсон заявлял, что не будет обсуждать с ЕС отсрочку, настаивая на том, что Лондон должен покинуть ЕС 31 октября.

Ранее британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

Теги: #туск #ес #brexit #просьба
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