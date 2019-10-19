Политика

22:50 19.10.2019

Джонсон, настаивающий на Brexit 31 октября, столкнулся в Палате общин с жесткой оппозицией

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Жестким противостоянием депутатов палаты общин британского парламента и премьер-министра страны Бориса Джонсона сопровождались слушания в нижней палате британского парламента по обновленной сделке с ЕС по Brexit.

В то время как Джонсон настаивал на том, что всеми силами будет добиваться выхода страны из ЕС 31 октября, депутаты потребовали от него запросить у Брюсселя отсрочку.

Предусматривающую эту меру поправку, известную как "поправка Летвина" по имени предложившего ее члена Палаты общин Оливера Летвина, одобрили 322 депутата, против высказались 306 человек.

Кроме того, как сообщает британская газета "Гардиан", Палата общин требует от премьер-министра до 23:00 субботы направить в ЕС запрос об отсрочке Brexit (01:00 по киевскому времени в воскресенье).

Реагируя на эти шаги парламентариев, Джонсон заявил: "Я не буду обсуждать с ЕС отсрочку, и никакой закон не заставит меня сделать это. Я буду делать все, что могу, чтобы Brexit состоялся 31 октября".

Он также заявил, что в течение следующей недели британское правительство подготовит проект законодательства, необходимый для выхода страны из ЕС.

Такая позиция британского премьера вызвала резкую реакцию ряда парламентариев, в частности лидера Шотландской национальной партии Иана Блэкфорда. "Премьер думает, что он выше закона. Премьер-министр, вас ждет суд", - сказал он.

Ранее Блэкфорд раскритиковал обновленную сделку с ЕС, подчеркнув, что она не принимает во внимание интересы Шотландии.

"Его (британского премьера Бориса Джонсона) и его приближенных на Даунинг-стрит, 10 не интересует Шотландия", - сказал Блэкфорд, выступая в Палате общин.

"Премьер-министр четко показал, что он не заинтересован в каких-либо серьезных дискуссиях с Шотландской национальной партией или шотландским правительством", - добавил он.

Блэкфорд отметил: "Мы поддержали бы любой мандат, предусматривающий сближение с ЕС, сохранение единого рынка, таможенного союза, или просто остались бы вместе с ЕС".

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин назвал обновленное соглашение по Brexit худшим в сравнении с тем, которое предлагала предыдущий премьер Тереза Мэй.

"Он (британский премьер) пересмотрел соглашение о выходе (Великобритании из ЕС) и сделал его еще хуже", - сказал Корбин.

Он назвал это соглашение изменой, отметив, что оно станет катастрофой для британского рабочего класса.

В связи со складывающейся сложной ситуацией лидер Палаты общин британского парламента Джейкоб Рис-Могг объявил о том, что правительство страны откладывает до понедельника голосование по обновленному соглашению с Брюсселем о выходе из ЕС.

Британский парламент в субботу должен был провести голосование по обновленному соглашению о Brexit, заключенному между Великобританией и Европейским союзом 17 октября.

Для того, чтобы ратифицировать соглашение, премьеру Великобритании Борису Джонсону нужно добиться поддержки большинства.

Ситуация осложняется тем, что у Джонсона сейчас нет большинства в парламенте, и ему требуется поддержка хотя бы части оппозиции.

Так как в парламенте присутствуют и голосуют 639 членов из 650, Джонсону нужно заручиться поддержкой 320 голосов, чтобы выход Великобритании из Евросоюза состоялся.

Теги: #оппозиция #brexit #сделка #британия
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