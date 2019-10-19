Политика

18:54 19.10.2019

Германия и Россия обсудили подготовку встречи "нормандской четверки" - представитель правительства ФРГ

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили подготовку встречи "нормандской четверки", ситуацию в Сирии и газовый транзит через Украину, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер сегодня провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В центре беседы была подготовка в скором времени саммита в "нормандском формате", - сказано в заявлении Зайберта, поступившем в субботу в "Интерфакс".

Помимо "нормандского формата", в рамках которого обсуждается украинское урегулирование, стороны обсудили положение в Сирии и Ливии, а также "текущие переговоры о продолжении газового транзита через Украину".

Теги: #россия #разговор #лидеры #германия
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