Политика

13:35 19.10.2019

Признание ПЦУ Церковью Эллады состоялось

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Признание ПЦУ Церковью Эллады состоялось

Элладская (Греческая) православная церковь внесла в Диптих имя предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил народный депутат Ростислав Павленко.

"Впервые имя Блаженнейшего Епифания было упомянуто во время Великого входа на Божественной литургии в Салониках, во время сослужения Святейшего Патриарха Вселенского Варфоломея и Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима. Отныне Элладская Церковь вступила в каноническое общение с ПЦУ", - написал Павленко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Депутат констатировал: "Признание ПЦУ Церковью Эллады состоялось".

Как сообщалось, 12 октября 2019 года предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил, что внеочередной Собор иерархов Элладской (Греческой) православной церкви принял решение о признании автокефалии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины, ПЦУ).

Теги: #церковь #пцу #павленко
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