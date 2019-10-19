Элладская (Греческая) православная церковь внесла в Диптих имя предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил народный депутат Ростислав Павленко.

"Впервые имя Блаженнейшего Епифания было упомянуто во время Великого входа на Божественной литургии в Салониках, во время сослужения Святейшего Патриарха Вселенского Варфоломея и Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима. Отныне Элладская Церковь вступила в каноническое общение с ПЦУ", - написал Павленко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Депутат констатировал: "Признание ПЦУ Церковью Эллады состоялось".

Как сообщалось, 12 октября 2019 года предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил, что внеочередной Собор иерархов Элладской (Греческой) православной церкви принял решение о признании автокефалии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины, ПЦУ).