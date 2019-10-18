Политика

17:51 18.10.2019

ГТС нужно отделить от "Нафтогаза", но сохранить в государственной собственности - Тимошенко

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ГТС нужно отделить от "Нафтогаза", но сохранить в государственной собственности - Тимошенко

Фракция "Батькивщина" поддержит законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа" только, если в документ будет внесена норма о сохранении газотранспортной системы (ГТС) в государственной собственности, заявила лидер фракции Юлия Тимошенко с трибуны парламента в пятницу.

Как сообщает пресс-служба партии, Тимошенко напомнила, что построение украинской ГТС с нуля будет стоить 300 млрд евро.

"Уже 15 лет на ГТС идет охота, ее никто не собирается с 300 млрд евро покупать, но ее хотят присвоить через управление системы распоряжения прибылью и доходом в 3 млрд долларов", - сказала Тимошенко

Так, "Батькивщина" поддерживает необходимость выполнить обязательства по Энергетическиму пакетом с ЕС и отделить ГТС от "Нафтогаза", чтобы избежать искусственного банкротства и перекрестного субсидирования.

"Это нужно, но это может быть только государственное предприятие, которое запрещено к приватизации, концессии и т.д.", - отметила политик.

Теги: #гтс #газ #тимошенко
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