Переговоры о саммите в нормандском формате продолжаются - правительство ФРГ

Переговоры о встрече лидеров стран "нормандского формата" ведутся, даты встречи пока нет, сообщила в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Переговоры ведутся, даты я пока назвать вам не могу", - сказала Деммер, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В "нормандском формате" по урегулированию конфликта на востоке Украины участвуют лидеры Украины, России, Франции и Германии. Ранее стороны заявляли, что ведут подготовку к саммиту.