Политика

13:20 18.10.2019

Переговоры о саммите в нормандском формате продолжаются - правительство ФРГ

1 мин читать
Переговоры о саммите в нормандском формате продолжаются - правительство ФРГ

Переговоры о встрече лидеров стран "нормандского формата" ведутся, даты встречи пока нет, сообщила в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Переговоры ведутся, даты я пока назвать вам не могу", - сказала Деммер, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В "нормандском формате" по урегулированию конфликта на востоке Украины участвуют лидеры Украины, России, Франции и Германии. Ранее стороны заявляли, что ведут подготовку к саммиту.

Теги: #нормандский_формат #фрг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:37 18.10.2019
Украинская сторона надеется на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ноябре - Пристайко

Украинская сторона надеется на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ноябре - Пристайко

17:08 14.10.2019
В ЕС есть понимание того, что выполнение "формулы Штайнмайера" не должно противоречить законодательству Украины - Пристайко

В ЕС есть понимание того, что выполнение "формулы Штайнмайера" не должно противоречить законодательству Украины - Пристайко

16:50 14.10.2019
Встреча в "Нормандском формате" может состояться в ноябре, если РФ подтвердит предложенную дату – Пристайко

Встреча в "Нормандском формате" может состояться в ноябре, если РФ подтвердит предложенную дату – Пристайко

17:48 10.10.2019
Зеленский: условием для встречи лидеров в Нормандском формате является разведение сил в Золотом и Петровском, чего нет из-за фиксируемых ОБСЕ обстрелов

Зеленский: условием для встречи лидеров в Нормандском формате является разведение сил в Золотом и Петровском, чего нет из-за фиксируемых ОБСЕ обстрелов

12:59 10.10.2019
Проблемы с разведением на Донбассе осложняет перспективы проведения нормандского саммита - Лавров

Проблемы с разведением на Донбассе осложняет перспективы проведения нормандского саммита - Лавров

12:03 10.10.2019
Зеленский: Вопрос миротворческой миссии будет рассматриваться в нормандском формате, я за размещение миротворцев на границе с РФ

Зеленский: Вопрос миротворческой миссии будет рассматриваться в нормандском формате, я за размещение миротворцев на границе с РФ

11:35 10.10.2019
Зеленский: Не будет разведения на Донбассе – не будет и "нормандского формата"

Зеленский: Не будет разведения на Донбассе – не будет и "нормандского формата"

10:54 10.10.2019
Зеленский: У меня есть варианты даты нормандского саммита, но еще будут переговоры Германии и Франции, которые согласуют сроки и предложат Москве

Зеленский: У меня есть варианты даты нормандского саммита, но еще будут переговоры Германии и Франции, которые согласуют сроки и предложат Москве

12:58 07.10.2019
Даты проведения саммита Нормандской четверки ещё нет – Пристайко

Даты проведения саммита Нормандской четверки ещё нет – Пристайко

14:25 05.10.2019
Перспектива проведения саммита нормандской четверки прояснится после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом – постпред РФ при ОБСЕ

Перспектива проведения саммита нормандской четверки прояснится после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом – постпред РФ при ОБСЕ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Европейской солидарности" расценили обвинения в адрес Порошенко в эфире телеканала "1+1" как пропаганду в стиле российского ТВ

Яременко: РФ демонстрирует уступчивость для отмены санкций без решения проблемы Донбасса по сути, лучшее решение – усилить на них давление

Украинская сторона надеется на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ноябре - Пристайко

США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии – Пенс

Новый вариант соглашения по Brexit одобрен лидерами стран ЕС – Туск

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Европейской солидарности" расценили обвинения в адрес Порошенко в эфире телеканала "1+1" как пропаганду в стиле российского ТВ

Яременко: РФ демонстрирует уступчивость для отмены санкций без решения проблемы Донбасса по сути, лучшее решение – усилить на них давление

"Наш край" избрал нардепов Давыденко и Шахова сопредседателями – партия обновляется перед местными выборами

США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии – Пенс

Интересы Ирландии в обновленном соглашении по Brexit соблюдены – Варадкар

Соглашение по Brexit оберегает мир и граждан – Юнкер

Маркарова считает целесообразным участие министра финансов в СНБО

Новый вариант соглашения по Brexit одобрен лидерами стран ЕС – Туск

ВАКС 18 октября начнет рассмотрение по сути дела о причинении "Укртелефильму" убытков почти на 70 млн грн

В Раде создана ВСК по изучению законности смены собственников телеканалов NewsOne, 112 и ZiK

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА