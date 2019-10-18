Политика

12:22 18.10.2019

Яременко: РФ демонстрирует уступчивость для отмены санкций без решения проблемы Донбасса по сути, лучшее решение – усилить на них давление

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Яременко: РФ демонстрирует уступчивость для отмены санкций без решения проблемы Донбасса по сути, лучшее решение – усилить на них давление

Российская дипломатия демонстрирует уступчивость на переговорах по Донбассу для решения вопроса снятия санкций с РФ без решения проблемы по сути, заявляет глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

"Публичная и скрытая (но не такая уже и незаметная) активность РФ в Европе и США, выдает истинные намерения российской дипломатии – демонстрировать уступчивость на мирных переговорах с Украиной для решения вопроса отмены санкций. Без решения проблемы оккупированного Донбасса по существу. Поэтому лучшее, что мы можем сделать в наших намерениях таки начать мирный процесс – это не понижать, а усиливать дипломатическое давление на РФ. Благо, что наши предшественники оставили непаханое поле возможностей", - написал Яременко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Он отметил, что если международные партнеры Украины, как и руководство страны, стремятся к осмысленным мирным переговорам, то помочь Украине сейчас можно именно активной дипломатией, "которая, не отбрасывая возможности ослабления санкций против России при условии выполнения ею ряда условий, все же будет гарантировать для РФ усиление давления и санкций в случае срыва мирных переговоров с Украиной".

"Масштабность военных маневров России и военные приготовления заставляют сомневаться, что это государство готовится к миру. Анализ ситуации на линии разграничения в Донбассе заставляет сомневаться, что военное командование России приказало своим войскам прекратить агрессивные действия против Вооруженных сил Украины", - отметил Яременко.

Комментируя обвинения РФ в "антироссийской риторике" в адрес представителей партии "Слуга народа" в межпарламентских организациях ПАСЕ, ОБСЕ и НАТО, руководитель парламентского комитета отметил, что в ходе сложных переговоров стороны стараются воздерживаться от заявлений, действий и поведения, угрожающих переговорам, но лишь в случае, "когда обе стороны доверяют намерениям друг друга договориться".

"Понижение градуса дискуссии в международных организациях, как компромисс с украинской стороны, вполне реалистичное решение. Нам несложно рекомендовать украинским делегациям не употреблять термин "вооруженная агрессия РФ против Украины" в документах и проектах решений. Совсем несложно. Как, впрочем, России несложно вернуть Украину всех пленных, задержанные военные суда, выполнить решение международного суда об отмене решения о запрете деятельности Меджлиса и допустить на территорию Крыма постоянную мониторинговую миссию ОБСЕ. Мы же готовы к компромиссам", - резюмировал Яременко.

Теги: #рф #санкции #донбасс #яременко
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