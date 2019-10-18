Политика

12:19 18.10.2019

"Наш край" избрал нардепов Давыденко и Шахова сопредседателями – партия обновилась перед местными выборами

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"Наш край" избрал нардепов Давыденко и Шахова сопредседателями – партия обновилась перед местными выборами

Партия "Наш край" на ХХV съезде в Киеве выбрала новых сопредседателей - народных депутатов Валерия Давыденко и Сергея Шахова, а также переизбрал на этом посту Александра Мазурчака и Антона Киссе.

"Таким образом партию сегодня возглавляют четыре сопредседателя: Александр Мазурчак, Валерий Давиденко, Антон Киссе и Сергей Шахов. Съезд переизбрал Александра Мазурчака на должность председателя Центрального исполнительного комитета", - говорится в сообщении пресс-служба партии.

По словам сопредседателя "Нашего края" Александра Мазурчака, обновление состава сопредседателей, Центрального исполнительного комитета и политсовета стало одним из шагов, направленных на очищение партии. Следующий шаг - усиление партийных рядов на местах.

Он сообщил, что на съезде было принято решение самостоятельно принять участие в местных выборах и очиститься, существенно обновив партийные ряды.

"Мы - независимая политическая сила, которая самостоятельно примет участие в местных выборах. Перед партией стоят новые задачи. Нами подготовлен ряд новых инициатив. Местные лидеры, главы городов и ОТГ, опытные хозяйственники и люди дела, которые преимущественно являются в рядах партии, как никогда нужны своим общинам. Мы усилили свое представительство в Верховной Раде перед местными выборами: сегодня нашу силу в парламенте представляют шесть народных депутатов", - отметил Мазурчак.

Теги: #наш_край
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