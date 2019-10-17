Маркарова считает целесообразным участие министра финансов в СНБО

Министр финансов Украины Оксана Маркарова считает целесообразным введение главы Минфина в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

"Предыдущие годы министр финансов не был введен в состав СНБО. Президент Зеленский добавил меня в состав Совета. Я полагаю, что это очень важно – многие вопросы, которые касаются безопасности, касаются и макроэкономических или финансовых вопросов, поэтому участие министра финансов в этих дискуссиях является целесообразным", – сказала Маркарова в интервью "Голосу Америки" во время визита в Вашингтон.

На данный момент Маркарова входит в состав СНБО.