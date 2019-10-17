Политика

19:59 17.10.2019

Маркарова считает целесообразным участие министра финансов в СНБО

1 мин читать
Маркарова считает целесообразным участие министра финансов в СНБО

Министр финансов Украины Оксана Маркарова считает целесообразным введение главы Минфина в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

"Предыдущие годы министр финансов не был введен в состав СНБО. Президент Зеленский добавил меня в состав Совета. Я полагаю, что это очень важно – многие вопросы, которые касаются безопасности, касаются и макроэкономических или финансовых вопросов, поэтому участие министра финансов в этих дискуссиях является целесообразным", – сказала Маркарова в интервью "Голосу Америки" во время визита в Вашингтон.

На данный момент Маркарова входит в состав СНБО.

Теги: #снбо #минфин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:01 17.10.2019
Гладковский в знак протеста против задержания объявил голодовку

Гладковский в знак протеста против задержания объявил голодовку

14:57 17.10.2019
Гладковский отрицает попытку выехать из страны и наличие уголовных дел против него – пресс-служба "Богдана"

Гладковский отрицает попытку выехать из страны и наличие уголовных дел против него – пресс-служба "Богдана"

13:39 17.10.2019
Экс-заместитель СНБО Гладковский задержан НАБУ

Экс-заместитель СНБО Гладковский задержан НАБУ

13:09 17.10.2019
Украина может получить финансовую поддержку от ВБ в начале 2020г – Минфин

Украина может получить финансовую поддержку от ВБ в начале 2020г – Минфин

11:53 17.10.2019
Бюджеты развития местных громад выросли в 67 раз с 2014г

Бюджеты развития местных громад выросли в 67 раз с 2014г

23:04 15.10.2019
Украинская делегация вылетела в Вашингтон для переговоров с МВФ

Украинская делегация вылетела в Вашингтон для переговоров с МВФ

15:34 15.10.2019
Решение Апелляционного суда Лондона по ПриватБанку открывает новый этап процесса - Минфин

Решение Апелляционного суда Лондона по ПриватБанку открывает новый этап процесса - Минфин

14:19 15.10.2019
Главы НБУ и Минфина отправляются в Вашингтон для переговоров с МВФ и ВБ

Главы НБУ и Минфина отправляются в Вашингтон для переговоров с МВФ и ВБ

16:52 13.10.2019
В День защитника Украины правоохранители будут действовать строго и внимательно, праздник должен пройти мирно и достойно - совместное заявление руководства МВД, СБУ и СНБО

В День защитника Украины правоохранители будут действовать строго и внимательно, праздник должен пройти мирно и достойно - совместное заявление руководства МВД, СБУ и СНБО

23:00 11.10.2019
Трамп даст Минфину США полномочия вводить санкции против Турции за нарушения в Сирии

Трамп даст Минфину США полномочия вводить санкции против Турции за нарушения в Сирии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии – Пенс

Новый вариант соглашения по Brexit одобрен лидерами стран ЕС – Туск

Рада создала временную спецкомиссию по реализации госполитики по восстановлению территориальной целостности Украины

Зеленский инициирует увеличение лимитов и 2-летний мораторий на проверки ФЛП

Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit, Юнкер назвал его справедливым и сбалансированным

ПОСЛЕДНЕЕ

США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии – Пенс

Интересы Ирландии в обновленном соглашении по Brexit соблюдены – Варадкар

Соглашение по Brexit оберегает мир и граждан – Юнкер

Новый вариант соглашения по Brexit одобрен лидерами стран ЕС – Туск

ВАКС 18 октября начнет рассмотрение по сути дела о причинении "Укртелефильму" убытков почти на 70 млн грн

В Раде создана ВСК по изучению законности смены собственников телеканалов NewsOne, 112 и ZiK

В Раде создано межфракционное объединение "Кубань"

Рада создала временную спецкомиссию по реализации госполитики по восстановлению территориальной целостности Украины

Нардепы поддержали введение е-документооборота в Раде

Зеленский подписал закон о концессии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА