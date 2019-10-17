Политика

19:48 17.10.2019

Новый вариант соглашения по Brexit одобрен лидерами стран ЕС – Туск

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Новый вариант соглашения по Brexit одобрен лидерами стран ЕС – Туск

Лидеры стран Евросоюза на саммите ЕС в четверг одобрили обновленный вариант соглашения по Brexit, заявил в четверг председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Европейский совет дал добро на это соглашение, и похоже на то, что мы очень близки к его заключению", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Туска, соглашение теперь стало возможным, во-первых, потому что его одобрила Ирландия, а во-вторых, Еврокомиссия.

Он пояснил, что успеха удалось добиться благодаря компромиссным предложениям премьер-министра Великобритании, позволяющим избежать таможенных проверок между Ирландией и Северной Ирландией и гарантировать единство таможенного пространства ЕС.

"Реальность заключается в том, что теперь у нас есть сделка, которая позволяет избежать хаоса и атмосферы конфликта между ЕС в составе 27 государств и Соединенным Королевством", - подчеркнул Туск.

Он добавил, что теперь Европейский совет ожидает от других органов ЕС мер по введению в действие данного соглашения 1 ноября.

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября. Британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

Теги: #соглашение #ес #brexit #одобрение
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