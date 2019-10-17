Политика

18:54 17.10.2019

ВАКС 18 октября начнет рассмотрение по сути дела о причинении "Укртелефильму" убытков почти на 70 млн грн

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ВАКС 18 октября начнет рассмотрение по сути дела о причинении "Укртелефильму" убытков почти на 70 млн грн

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) назначил к рассмотрению по сути уголовного производства о причинении убытков в сумме 68,72 млн грн госпредприятию "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм", заседания состоятся 18 октября и 20 ноября.

Как сообщила в четверг пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в ВАКС при участии прокурора САП прошло подготовительное судебное заседание по делу в отношении бывшего руководителя ГП "Укртелефильм" и других лиц, которые на основании поддельных документов продали имущественные права на недвижимость госпредприятия, нанеся ему убытки в крупном размере.

В прокуратуре напомнили, что в рамках досудебного расследования, осуществленного детективами НАБУ, установлено, что в декабре 2017 года бывший руководитель "Укртелефильма" и его пособники на основании поддельных документов без разрешения Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины продали частному лицу принадлежащие госпредприятию имущественные права на 24 квартиры, 36 паркомест и коммерческую недвижимость площадью почти 1000 кв.м в ЖК "Лазурный блюз" стоимостью более 83 млн грн по цене 14,5 млн грн - почти в шесть раз ниже рыночной и в три раза ниже балансовой. В результате госпредприятию причинены убытки в 68,72 млн грн.

Действия экс-руководителя "Укртелефильма" квалифицированы по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия), ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Детективы НАБУ завершили расследование дела в апреле 2019 года.

В ноябре 2018 года Хозяйственный суд Киева признал договор купли-продажи имущественных прав со всеми дополнительными соглашениями, изменениями и дополнениями к нему недействительным с момента заключения.

Теги: #сап #укртелефильм #вакс
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