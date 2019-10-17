Политика

18:19 17.10.2019

В Раде создано межфракционное объединение "Кубань"

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В Раде создано межфракционное объединение "Кубань"

В Верховной Раде создано межфракционное объединение "Кубань", которое займется интеграцией территорий, где проживали этнические украинцы, в украинское культурное и социальное пространство, заявляет народный депутат Украины Алексей Гончаренко, возглавивший объединение.

"Вместе с коллегами-депутатами создали межфракционное депутатское объединение Кубань. Спасибо коллегам, которые предоставили мне возможность стать руководителем объединения", - написал Гончаренко на своем Telegram-канале в четверг.

"Наша задача - разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим вниманием", - добавил парламентарий.

Кубанью неформально называлась территория ликвидированного в 1918 году Кубанского казачьего войска (Кубанской области), находящаяся на территории нескольких административно-территориальных единиц нынешней Российской Федерации; иногда так называют территорию нынешнего Краснодарского края РФ. По переписи 1897 года украинцы (по тогдашней классификации, лица, указавшие родным наречием малороссийское) составили 47,4% населения Кубанской области, при чем в двух из семи отделов их было более 70%.

После установления советской власти в Кубанском округе, располагавшемся на территории нынешнего Краснодарского края РФ (часть бывшей Кубанской области), перепись 1926 года зафиксировала 62,2% украинцев (915 тыс человек). Всего эта перепись зафиксировала на территории РСФСР 7,9 млн украинцев, что составило более четверти всех украинцев Советского Союза или 7,8% населения РСФСР. Проживали они преимущественно компактно на Северном Кавказе и приграничных с УССР территориях, а также островами на Нижнем Поволжье, южной Сибири и на Дальнем Востоке.

Следующие переписи после Голодомора 1932-33гг, затронувшего в РСФСР в первую очередь заселенные украинцами регионы, и параллельно проведенного сворачивания коренизации (заключавшейся, в частности, в полном переводе местных школ с украинского на русский язык обучения и закрытии местной украиноязычной печати) зафиксировали более, чем двукратное сокращение количества украинцев в РСФСР, несмотря на массовую миграцию туда украинского населения. После этого в сельской местности местное население местами долго сохраняло разговорный украинский язык, кое-где сохранило и поныне, при этом в основном не идентифицируя себя украинцами. До распада СССР количество украинцев в РСФСР колебалось в пределах 2,5-3%, но в независимой РФ начало стремительно сокращаться. Местное украиноязычное вещание, пресса и образование в РФ по-прежнему отсутствуют полностью.

Теги: #верховная_рада #гончаренко #объединение
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