Политика

18:06 17.10.2019

Рада создала временную спецкомиссию по реализации госполитики по восстановлению территориальной целостности Украины

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Рада создала временную спецкомиссию по реализации госполитики по восстановлению территориальной целостности Украины

Верховная Рада создала временную специальную комиссию по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины.

За соответствующий проект постановления (№2268) проголосовали 316 народных депутатов на вечернем пленарном заседании в четверг.

Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, временная специальная комиссия Верховной Рады создается для обеспечения противодействия возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию оккупированных территорий Украины, аннексированных Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Комиссия в случае необходимости, но не реже одного раза в месяц, проводит в закрытом режиме слушания по вопросам принципов и критериев формирования, способам реализации государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях с участием уполномоченных представителей президента Украины, Кабинета министров, Министерства обороны, Вооруженных сил, государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов.

Кроме того, комиссия готовит для рассмотрения Верховной Радой в установленном порядке законодательные предложения по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины на временно оккупированных территориях.

Комиссия также будет формировать рекомендации по стратегическим и неотложным мерам, направленным на восстановление территориальной целостности и обеспечение суверенитета Украины на временно оккупированных территориях.

В состав временной специальной комиссии входят 12 народных депутатов.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, возглавил комиссию нардеп Сергей Рахманин (глава фракции "Голос"), его замом избран Александр Корниенко (первый замглавы фракции "Слуга народа").

Теги: #комиссия #верховная_рада #госполитика
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