Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О концессии", принятый парламентом 3 октября 2019 года, сообщается на сайте Верховной Рады.

По мнению авторов документа, указанный закон должен способствовать совершенствованию правового регулирования концессионной деятельности, что, в свою очередь, обеспечит возможность эффективного привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику Украины для развития инфраструктуры. Документ также определяет четкий механизм выбора концессионера и внедряет концессионные условия, соответствующие международной практике.

Закон, в частности, определяет: четкое разграничение регулирования концессии и других форм осуществления ГЧП; единую процедуру инициирования и принятия решения по осуществлению ГЧП для всех форм ГЧП (в том числе концессии); внедрение прозрачной процедуры выбора концессионера (концессионный конкурс, конкурентный диалог), соответствующей международным практикам, а также возможность привлечения советников и независимых экспертов для подготовки проектов ГЧП в форме концессии.

Документ также предусматривает дополнительные гарантии для концессионеров и кредиторов, в частности, определение концессионным договором права замены концессионера на другого концессионера.

Как сообщалось, соответствующий законопроект №1046 поддержали на пленарном заседании Рады 3 октября 2019 года 257 народных депутатов.