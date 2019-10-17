Политика

17:54 17.10.2019

Зеленский подписал закон о концессии

1 мин читать
Зеленский подписал закон о концессии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О концессии", принятый парламентом 3 октября 2019 года, сообщается на сайте Верховной Рады.

По мнению авторов документа, указанный закон должен способствовать совершенствованию правового регулирования концессионной деятельности, что, в свою очередь, обеспечит возможность эффективного привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику Украины для развития инфраструктуры. Документ также определяет четкий механизм выбора концессионера и внедряет концессионные условия, соответствующие международной практике.

Закон, в частности, определяет: четкое разграничение регулирования концессии и других форм осуществления ГЧП; единую процедуру инициирования и принятия решения по осуществлению ГЧП для всех форм ГЧП (в том числе концессии); внедрение прозрачной процедуры выбора концессионера (концессионный конкурс, конкурентный диалог), соответствующей международным практикам, а также возможность привлечения советников и независимых экспертов для подготовки проектов ГЧП в форме концессии.

Документ также предусматривает дополнительные гарантии для концессионеров и кредиторов, в частности, определение концессионным договором права замены концессионера на другого концессионера.

Как сообщалось, соответствующий законопроект №1046 поддержали на пленарном заседании Рады 3 октября 2019 года 257 народных депутатов.

Теги: #концессии #зеленский #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:40 17.10.2019
Зеленский назначил замглавы и госуполномоченного АМКУ

Зеленский назначил замглавы и госуполномоченного АМКУ

17:37 17.10.2019
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за отказ в льготной перевозке пассажиров

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за отказ в льготной перевозке пассажиров

16:11 17.10.2019
Зеленский инициирует увеличение лимитов и 2-летний мораторий на проверки ФЛП

Зеленский инициирует увеличение лимитов и 2-летний мораторий на проверки ФЛП

13:34 17.10.2019
Рада приняла закон о верификации и мониторинге госвыплат

Рада приняла закон о верификации и мониторинге госвыплат

12:09 17.10.2019
Рада приняла закон о введении процедуры аудита безопасности дорог

Рада приняла закон о введении процедуры аудита безопасности дорог

11:53 17.10.2019
Рада приняла закон об обличителях коррупции

Рада приняла закон об обличителях коррупции

21:11 16.10.2019
Зеленский подписал новую редакцию закона о публичных закупках

Зеленский подписал новую редакцию закона о публичных закупках

21:07 16.10.2019
Зеленский подписал закон о защите бизнеса от неправомерных действий разрешительных органов

Зеленский подписал закон о защите бизнеса от неправомерных действий разрешительных органов

20:14 16.10.2019
Зеленский подписал закон, который должен разгрузить Большую палату Верховного суда

Зеленский подписал закон, который должен разгрузить Большую палату Верховного суда

19:28 16.10.2019
Зеленский подписал закон о господдержке иностранных кинопроизводителей

Зеленский подписал закон о господдержке иностранных кинопроизводителей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский инициирует увеличение лимитов и 2-летний мораторий на проверки ФЛП

Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit, Юнкер назвал его справедливым и сбалансированным

ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсации пяти уволенным по закону о люстрации чиновникам

Адвокат Коломойского обвиняет оппонентов в давлении на суд в деле о возврате акций ПриватБанка экс-владельцам

Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с замглавы МВФ и вице-президентом ВБ

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардепы поддержали введение е-документооборота в Раде

Гладковский в знак протеста против задержания объявил голодовку

Депутаты предлагают сделать доступ к интернету и голосовой связи универсальной услугой и ввести госрегулирование тарифов рынка электронных коммуникаций

Рада отказалась от зачитывания запросов нардепов на пленарных заседаниях

Глава правительства Каталонии рассчитывает на еще один референдум о самоопределении

Встреча президента и премьера с банкирами была хорошим сигналом – глава НАБУ Шпек

Джонсон и Юнкер согласны, что перенос Brexit не нужен

Джонсон призывает британский парламент поддержать соглашение по Brexit и выйти из ЕС в конце октября

Шокин обратился в ГБР из-за "слива" руководством НАБУ секретной информации

Вице-президент ассоциации водоканалов Бабий претендует на должность члена НКРЭКУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА