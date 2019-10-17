Депутаты предлагают сделать доступ к интернету и голосовой связи универсальной услугой и ввести госрегулирование тарифов рынка электронных коммуникаций

В рамках обновления отраслевого законодательства рынка связи предлагается сформировать универсальную услугу, которая должна обеспечить доступность (включая ценовую доступность) широкополосного доступа (ШПД) к интернету и голосовой связи для украинцев.

Такая инициатива, авторами которой выступает группа из 10 депутатов с большинством от партии "Слуга народа", содержится в законопроекте "Об электронных коммуникациях" №2264 от 15 октября 2019 года.

Согласно пояснительной записке к документу, функционирование системы госуправления и госрегулирования в сфере электронных коммуникаций (ЭК) базируется на принципах: минимального вмешательства; регуляторной предсказуемости; недискриминации и технологической нейтральности, согласно которой применение законодательства осуществляется максимально возможно без учета технологий, используемых для предоставления электронных коммуникационных услуг; не поощряет/не дискриминирует использование конкретных технологий и способствует поддержанию конкуренции на рынке.

Законопроектом предусматривается введение уведомительного принципа регистрации субъектов хозяйствования сферы ЭК; установление процедуры подачи документов нацрегулятору в электронном виде; уменьшение количества проверок субъектов рынка на их территории.

Помимо того, законопроект также разрешает операторам совместный доступ и использование инфраструктуры; устанавливает универсальную услугу, которая обеспечивает доступность, включая и ценовую доступность, к интернету и голосовой связи; вводит тарифное регулирование и установление тарифов на рынке ЭК.

Законопроектом норма по обязательной паспортизации абонентов не устанавливается, но вводится обязательная норма по идентификации абонента при восстановлении услуг в случае потери электронных идентификационных средств анонимным абонентом (например SIM-карта, e-SIM, настройки интернет-роутера и т.д.).

Положение законопроекта об универсальной услуге определяет, что ШПД-доступ к интернету должен обеспечивать пропускную способность, необходимую для предоставления доступа потребителей к: электронной почте; поисковым системам; основным инструментам обучения в интернете; сервисам онлайн-покупок и заказа услуг; интернет-банкингу; соцмедиа и мессенджерам; звонкам и видеозвонкам стандартного качества, а также к услугам электронного управления.

При этом тарифы на универсальные услуги устанавливаются поставщиками электронных коммуникационных услуг. Однако, для конечных потребителей, чей среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу, государство обеспечивает компенсацию расходов на получение универсальных услуг.

Документ также вводит обязательный региональный анализ рынка универсальной услуги нацрегулятором, который должен проводиться не реже, чем раз в пять лет. Если по результатам анализа будет установлено, что рынок нуждается в регулировании, нацрегулятор вправе наложить регуляторные обязательства на поставщиков универсальных услуг, имеющих существенное рыночное влияние в регионе.

Кроме того, законопроектом предлагается разрешить осуществлять в установленном порядке временное ограничение предоставления электронных коммуникационных услуг в районе проведения антитеррористической операции.

Еще документ вводит понятие "виртуальный поставщик электронных коммуникационных услуг" - таковым является субъект хозяйствования, который фактически предоставляет или имеет право предоставлять электронные коммуникационные услуги конечным потребителям и использует для этого сети других поставщиков таких услуг на договорной основе.

В документе также присутствует норма, согласно которой владельцы (балансодержатели) ж/д вокзалов, аэропортов, морских и речных портов, пристаней, автовокзалов (автостанций), а также контрольно-пропускных пунктов на госгранице, станций техобслуживания, гостиниц, мотелей, жилых домов и помещений в других зданиях, обязаны обеспечить предоставление электронных коммуникационных услуг в достаточных объемах соответствующего качества и уровня безопасности.

Депутаты также предлагают установить норму, что электронные коммуникационные сети могут принадлежать любому физлицу-предпринимателю или юрлицу, которые являются резидентами Украины, независимо от форм собственности.

Законопроект также обязывает абонентов использовать сертифицированное конечное оборудование и не допускать использования на коммерческой основе конечного оборудования и абонентских линий для предоставления электронных коммуникационных услуг третьим лицам, а также предоставлять поставщику услуг свои достоверные данные в системе учета.

При этом операторы получают право отключать: оборудование, не имеющее документа о подтверждении соответствия требованиям нормативных документов в сфере ЭК; оборудование, которое использовалось для изменения установленного порядка маршрутизации трафика; оборудование, использующееся для коммерческих и рекламных рассылок без согласия потребителей; а также на основании решения суда - оборудования, использующегося абонентом для совершения противоправных действий.

Кроме того, поставщики электронных коммуникационных услуг обязаны за собственные средства осуществлять работы по монтажу на своих сетях техсредств, принадлежащих органам, уполномоченным на осуществление оперативно-розыскных мероприятий, а также обеспечивать защиту таких техсредств от несанкционированного доступа.

Как сообщалось, предыдущая редакция законопроекта "Об электронных коммуникациях", которой предлагалось обязать операторов предоставлять услуги связи на основе заключения договора с предоставлением абонентом личных данных, а также разрешить операторам мобильной связи блокировать "серым" мобильным терминалам доступ к своим сетям по IMEI-кодам – была отозвана вице-премьер-министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым.