Политика

17:25 17.10.2019

Встреча президента и премьера с банкирами была хорошим сигналом – глава НАБУ Шпек

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Встреча президента и премьера с банкирами была хорошим сигналом – глава НАБУ Шпек

Встречи, которые президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук провели на минувшей неделе с банкирами, дают все основания ожидать повышения качества работы по возврату проблемных кредитов (NPL), считает глава Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Роман Шпек.

"Это был хороший сигнал", - подытожил он итоги этих встреч агентству "Интерфакс-Украина".

Шпек уточнил, что на встрече главы государства речь больше всего касалась вопроса возврат средств, вложенных в банковскую систему и выведенных из нее (в том числе и за границу), и работы с проблемными заемщиками, которые взяли кредиты и не обслуживают их.

Глава НАБУ указал, что последняя проблема является достаточно острой, особенно для госбанков, так как при отсутствии ее решения вновь будет стоять вопрос о дополнительной их капитализации со стороны государства. По его словам, координировать эту работу было поручено главе Нацбанка Якову Смолию.

Шпек также сообщил, что одновременно СБУ, Генпрокуратура, МВД и другие правоохранительные органы в пределах своей компетенции должны усилить свою работу для решения вопроса NPL и возврата средств. В частности, генпрокурор Руслан Рябошапка уже сообщил о создании подразделения, которое собирает информацию о заемщиках, чтобы видеть общую картину и вести следствие более эффективно, уточнил глава банковской ассоциации.

"Мы ожидаем, что со своей стороны банки также усилят работу с должниками, а правоохранители будут готовы больше помогать в ее проведении. Остается вопрос качества работы судебной ветки власти", – отметил Шпек.

По его мнению, если, как предполагается, все материалы по одному банку или заемщику будут собраны в одну дело, это даст возможность эффективнее защищать интересы кредиторов в судах.

Глава НАБУ добавил, что на встрече обсуждались также вопросы создания учреждения по работе с проблемными активами, их выкупа и списания, а также взаимодействия по данных темах с налоговой службой и Минфином, для чего с этими госорганами будут проведены отдельные встречи.

Шпек отметил, что банки готовы идти навстречу в вопросах частичного списания или реструктуризации тем заемщикам, которые ищут пути урегулирования и гарантируют выполнение обязательств в будущем. "Но не может быть реструктуризации, чтобы никто ничего не платил", – подчеркнул глава НАБУ.

В этой связи он подверг критике ситуацию, при которой госбанки готовы реструктуризировать обязательства на очень льготных для заемщиков условиях. "Если в госбанках в их KPI будет заложена работа по возврату кредитов, если заемщикам будет так непросто вести диалог с госбанками, то это привет к тому, что банки будут объединяться в пулы и предлагать совместные подходы к реструктуризации или в отношении продолжения исковой работы", – считает Шпек.

В целом он подчеркнул, что если ставится задача роста экономики на 40% за пять лет, то решить ее без инвестиций будет невозможно, а привлечь их в страну, где не обслуживают кредиты, будет сложно.

По словам главы НАБУ, сегодня за недобросовестных плательщиков вынуждены платить добросовестные. "Если будут погашены кредиты, банки смогут расформировать резервы, у них появится дополнительный капитал, и они смогут увеличить активные операции – в 10 раз на освобожденный капитал… ", – отметил Шпек.

Теги: #набу #гончарук #банкиры #шпек
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