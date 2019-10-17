Политика

16:12 17.10.2019

Джонсон и Юнкер согласны, что перенос Brexit не нужен

2 мин читать
Джонсон и Юнкер согласны, что перенос Brexit не нужен

Брюссель и Лондон достигли соглашения по условиям Brexit, и потому нет смысла думать об очередном переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС, заявили в четверг британский премьер Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"У нас есть соглашение, а значит - нет смысла для переноса (крайнего срока Brexit - ИФ)", - сказал Юнкер на пресс-конференции в Брюсселе.

Эту точку зрения поддержал и Джонсон, отметивший, что рассчитывает на поддержку британского парламента "для выполнения Brexit без новых отсрочек".

В настоящее время крайним сроком для выхода Великобритании из ЕС является 31 октября 2019 года. Члены британского парламента требовали, чтобы премьер просил Брюссель об отсрочке, если ему не удастся согласовать условия Brexit.

Юнкер заявил о своих двойственных чувствах после заключения соглашения по Brexit.

"Могу сказать, что я рад этому соглашению, но мне грустно от Brexit", - сказал Юнкер.

Глава Еврокомиссии отметил, что также рад возможности продолжить обмен мнениями с Джонсоном. "Потому что теперь мы может запустить переговоры о наших будущих отношениях", - заявил Юнкер.

Ранее в четверг стало известно, что ЕС и Лондон завершили согласование нового соглашения по Brexit. Теперь оно должно быть ратифицировано. В ЕС это сделает, в частности, Европарламент. Главный переговорщик ЕС по вопросу выхода из Евросоюза Мишель Барнье предположил, что там голосование должно пройти без сюрпризов. Как он, так и британский премьер Борис Джонсон считают реальным быстро завершить все формальности, чтобы завершить Brexit в соответствии с планом - 31 октября 2019 года.

Теги: #великобритания #ес #юнкер #brexit #джонсон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:06 17.10.2019
Джонсон призывает британский парламент поддержать соглашение по Brexit и выйти из ЕС в конце октября

Джонсон призывает британский парламент поддержать соглашение по Brexit и выйти из ЕС в конце октября

15:14 17.10.2019
Соглашение по Brexit обеспечило ЕС и Великобритании определенность - Барнье

Соглашение по Brexit обеспечило ЕС и Великобритании определенность - Барнье

14:24 17.10.2019
Британский регулятор начал расследование инвестиций Amazon в Deliveroo

Британский регулятор начал расследование инвестиций Amazon в Deliveroo

13:39 17.10.2019
Партнеры Джонсона из Северной Ирландии не одобряют его соглашение с ЕС по Brexit

Партнеры Джонсона из Северной Ирландии не одобряют его соглашение с ЕС по Brexit

13:15 17.10.2019
Юнкер призывает побыстрее завершить Brexit и проработать дальнейшие взаимодействия ЕС и Лондона

Юнкер призывает побыстрее завершить Brexit и проработать дальнейшие взаимодействия ЕС и Лондона

12:54 17.10.2019
Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit, Юнкер назвал его справедливым и сбалансированным

Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit, Юнкер назвал его справедливым и сбалансированным

11:18 17.10.2019
Меркель заявила о готовности "до последней секунды" вести переговоры по Brexit

Меркель заявила о готовности "до последней секунды" вести переговоры по Brexit

09:12 17.10.2019
Североирландские юнионисты согласились с предложениями по Brexit, путь к заключению сделки открыт

Североирландские юнионисты согласились с предложениями по Brexit, путь к заключению сделки открыт

21:45 16.10.2019
Обсуждение соглашения по Brexit продолжится в четверг утром - ТВ

Обсуждение соглашения по Brexit продолжится в четверг утром - ТВ

20:21 16.10.2019
Европарламент перенес утверждение новой Еврокомиссии на следующее заседание

Европарламент перенес утверждение новой Еврокомиссии на следующее заседание

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский инициирует увеличение лимитов и 2-летний мораторий на проверки ФЛП

Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit, Юнкер назвал его справедливым и сбалансированным

ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсации пяти уволенным по закону о люстрации чиновникам

Адвокат Коломойского обвиняет оппонентов в давлении на суд в деле о возврате акций ПриватБанка экс-владельцам

Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с замглавы МВФ и вице-президентом ВБ

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский инициирует увеличение лимитов и 2-летний мораторий на проверки ФЛП

Шокин обратился в ГБР из-за "слива" руководством НАБУ секретной информации

Вице-президент ассоциации водоканалов Бабий претендует на должность члена НКРЭКУ

"Слуга народа" проведёт внутреннее расследование ситуации с перепиской своего нардепа Медяника

Гладковский отрицает попытку выехать из страны и наличие уголовных дел против него – пресс-служба "Богдана"

Рада намерена усилить полномочия директора ГБР

"Слуга народа" внесет законопроект о внесении изменений в УПК об усилении ответственности за предоставление недостоверной информации

Израиль осуждает акт антисемитизма на ступеньках главной синагоги Киева

В Офисе президента показывают "Иконы на ящиках из-под патронов"

ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсации пяти уволенным по закону о люстрации чиновникам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА