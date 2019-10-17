"Слуга народа" проведёт внутреннее расследование ситуации с перепиской своего нардепа Медяника

Фракция "Слуга народа" проведёт внутреннее расследование в связи с возможно компроментирующей перепиской по телефону депутата Вячеслава Медяника во время пленарного заседания, заявляет глава фракции Давид Арахамия.

"Мы завтра проведём внутреннее расследование по этому инциденту. У него есть версия, что это какая-то информация по краже сахарного имущества. И мы хотим эту версию заслушать, проверить и верифицировать. Если это не работает, и если это так, как оно сейчас выглядит в СМИ, тогда будем выносить на комитет по этике", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг в Киеве.

В свою очередь председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос о ситуации с перепиской Медяника, отметил, что у него пока не было беседы с этим нардепом по данному вопросу.

"Но уверен, что она будет внутри фракции, потому что, в первую очередь, это член фракции", - добавил спикер.

Отвечая на вопрос, стоит ли лишать мандата за подобные действия парламентария, Разумков заявил: "Думаю, что для начала нужно внутреннее расследование...Исходя из результатов этого расследования или общения - мы не досудебный орган - нужно будет понимать, как решение необходимо принимать".

При этом он отметил, что в настоящее время у парламента нет возможности по факту произошедшего инцидента лишать нардепа полномочий.

"Но я думаю, что надо будет принимать другие закон, часть из них мы уже приняли, чтобы правоохранительным органам и общественности было легче контролировать работу народных депутатов, если они идут сюда не работать на государство, а заниматься другими вещами, которые не всегда соответствуют действующему законодательству", - сказал спикер.

Во вторник в украинских СМИ появились фотографии экрана телефона Нардепа Медяника с перепиской, в ходе которой он со своим собеседником, подписанным как "Саша Яровой", обсуждал сотрудничество с прокуратурой.