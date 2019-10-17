Политика

15:14 17.10.2019

"Слуга народа" проведёт внутреннее расследование ситуации с перепиской своего нардепа Медяника

2 мин читать
"Слуга народа" проведёт внутреннее расследование ситуации с перепиской своего нардепа Медяника

Фракция "Слуга народа" проведёт внутреннее расследование в связи с возможно компроментирующей перепиской по телефону депутата Вячеслава Медяника во время пленарного заседания, заявляет глава фракции Давид Арахамия.

"Мы завтра проведём внутреннее расследование по этому инциденту. У него есть версия, что это какая-то информация по краже сахарного имущества. И мы хотим эту версию заслушать, проверить и верифицировать. Если это не работает, и если это так, как оно сейчас выглядит в СМИ, тогда будем выносить на комитет по этике", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг в Киеве.

В свою очередь председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос о ситуации с перепиской Медяника, отметил, что у него пока не было беседы с этим нардепом по данному вопросу.

"Но уверен, что она будет внутри фракции, потому что, в первую очередь, это член фракции", - добавил спикер.

Отвечая на вопрос, стоит ли лишать мандата за подобные действия парламентария, Разумков заявил: "Думаю, что для начала нужно внутреннее расследование...Исходя из результатов этого расследования или общения - мы не досудебный орган - нужно будет понимать, как решение необходимо принимать".

При этом он отметил, что в настоящее время у парламента нет возможности по факту произошедшего инцидента лишать нардепа полномочий.

"Но я думаю, что надо будет принимать другие закон, часть из них мы уже приняли, чтобы правоохранительным органам и общественности было легче контролировать работу народных депутатов, если они идут сюда не работать на государство, а заниматься другими вещами, которые не всегда соответствуют действующему законодательству", - сказал спикер.

Во вторник в украинских СМИ появились фотографии экрана телефона Нардепа Медяника с перепиской, в ходе которой он со своим собеседником, подписанным как "Саша Яровой", обсуждал сотрудничество с прокуратурой.

Теги: #медяник #слуга_народа #арахамия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:04 17.10.2019
"Слуга народа" внесет законопроект о внесении изменений в УПК об усилении ответственности за предоставление недостоверной информации

"Слуга народа" внесет законопроект о внесении изменений в УПК об усилении ответственности за предоставление недостоверной информации

14:05 16.10.2019
Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Ольгу Совгирю своим представителем в КС

Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Ольгу Совгирю своим представителем в КС

13:10 15.10.2019
Александр Копыленко принял присягу нардепа

Александр Копыленко принял присягу нардепа

03:46 14.10.2019
Арахамия: информацию о проплаченных участниках акции "против капитуляции" передам в СБУ

Арахамия: информацию о проплаченных участниках акции "против капитуляции" передам в СБУ

15:42 10.10.2019
Зеленский отрицает наличие групп влияния олигархов во фракции "Слуга народа", но жалуется на внешнее давление на неопытных депутатов

Зеленский отрицает наличие групп влияния олигархов во фракции "Слуга народа", но жалуется на внешнее давление на неопытных депутатов

13:46 10.10.2019
Зеленский о "Слуге народа": я не хочу ломать эту партию, но если они будут есть друг друга, я через год их распущу

Зеленский о "Слуге народа": я не хочу ломать эту партию, но если они будут есть друг друга, я через год их распущу

09:55 08.10.2019
Нардеп от "Слуги народа" Кучер подал декларацию кандидата на пост главы Харьковской облгосадминистрации

Нардеп от "Слуги народа" Кучер подал декларацию кандидата на пост главы Харьковской облгосадминистрации

18:07 07.10.2019
Нардепы от "Слуги народа" предложили унормировать в законодательстве вопрос лишения депутатов неприкосновенности

Нардепы от "Слуги народа" предложили унормировать в законодательстве вопрос лишения депутатов неприкосновенности

17:01 05.10.2019
"Слуга народа" должна стать партией европейского типа – Корниенко

"Слуга народа" должна стать партией европейского типа – Корниенко

15:55 05.10.2019
Выборы в местные советы должны пройти по мажоритарной системе, считает Корниенко

Выборы в местные советы должны пройти по мажоритарной системе, считает Корниенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский инициирует увеличение лимитов и 2-летний мораторий на проверки ФЛП

Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit, Юнкер назвал его справедливым и сбалансированным

ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсации пяти уволенным по закону о люстрации чиновникам

Адвокат Коломойского обвиняет оппонентов в давлении на суд в деле о возврате акций ПриватБанка экс-владельцам

Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с замглавы МВФ и вице-президентом ВБ

ПОСЛЕДНЕЕ

Джонсон и Юнкер согласны, что перенос Brexit не нужен

Зеленский инициирует увеличение лимитов и 2-летний мораторий на проверки ФЛП

Джонсон призывает британский парламент поддержать соглашение по Brexit и выйти из ЕС в конце октября

Шокин обратился в ГБР из-за "слива" руководством НАБУ секретной информации

Вице-президент ассоциации водоканалов Бабий претендует на должность члена НКРЭКУ

Соглашение по Brexit обеспечило ЕС и Великобритании определенность - Барнье

Гладковский отрицает попытку выехать из страны и наличие уголовных дел против него – пресс-служба "Богдана"

Рада намерена усилить полномочия директора ГБР

Партнеры Джонсона из Северной Ирландии не одобряют его соглашение с ЕС по Brexit

Юнкер призывает побыстрее завершить Brexit и проработать дальнейшие взаимодействия ЕС и Лондона

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА