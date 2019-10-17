Соглашение по Brexit обеспечило ЕС и Великобритании определенность - Барнье

Заключенное в четверг соглашение по Brexit между ЕС и Великобританий гарантирует обеим сторонам юридическую безопасность и определенность, заявил главный переговорщик со стороны Евросоюза Мишель Барнье.

"Этот текст позволяет обеспечить юридическую безопасность, определенность всюду, где Brexit создает, как и любой "развод", неопределенность", - сказал Барнье на пресс-конференции в Брюсселе после официального объявления о заключении соглашения между Евросоюзом и Великобританией.

"И это особенно и прежде всего в интересах европейских граждан и британских подданных, которые живут в каком-либо из наших государств. Эти граждане всегда были и останутся нашим приоритетом, приоритетом государств-членов и Европейского парламента", - отметил координатор ЕС на переговорах по Brexit.

Больше определенности теперь и у предприятий обеих сторон, добавил Барнье.

Он обратил внимание на переходный период, предусмотренный по просьбе британского правительства договоренностями ЕС и Великобритании. Этот период, пояснил Барнье, продлится до конца 2020 года, и может быть продление еще на год-два по совместному согласию сторон.

Координатор ЕС сообщил, что Великобритания просила вернуться к одному важному элементу соглашения о выходе из союза. Речь о протоколе по Ирландии и Северной Ирландии. По его словам, в ходе всех переговоров стороны стремились действовать в защиту мира и стабильности на острове Ирландия.

Для этого надо было согласовать две цели: включить в соглашение юридически дееспособное решение, позволяющее избегать физической границы между Ирландией и Северной Ирландией. Нужно было сохранить экономику всего острова и защитить целостность внутреннего рынка ЕС. И при этом правительство Бориса Джонсона настаивало, что Северная Ирландия должна оставаться на британской таможенной территории.

В ходе сложных переговоров последних дней удалось прийти к решению, основанному на четырех составляющих.

Во-первых, Северная Ирландия будет придерживаться ограниченного числа европейских правил, касающихся, в частности, товаров, что означает, что все процедуры, применимые к товарам, будут осуществляться на пунктах въезда в Северную Ирландию. Британские власти будут применять в Северной Ирландии таможенный кодекс ЕС.

Второй пункт - таможенные сборы. Северная Ирландия останется составной частью британской таможенной территории и получит выгоду от будущих торговых соглашений Великобритании. Но Северная Ирландия при этом останется пунктом въезда во внутренний рынок ЕС. Британские власти смогут применять обложение продукции из третьих стран по своим правилам при условии, что эти товары, поступающие в Северную Ирландию, не попадут на внутренний рынок ЕС. К тем товарам, которые на него попадут, должны применяться правила Евросоюза.

Третий аспект, которому, уточнил Барнье, были посвящены дискуссии в минувшую ночь и утром четверга, - налог на добавленную стоимость. С его согласованием, объяснил он, решались две задачи: сохранялась целостность внутреннего рынка, но также удовлетворялись справедливые требования Великобритании. Решение этого вопроса позволит избежать нарушений правил конкуренции на внутреннем рынке товаров ЕС.

В-четвертых, премьер-министр Джонсон и глава правительства Ирландии Лео Варадкар хотели гарантировать долгосрочную демократическую поддержку применения британским правом надлежащих правил ЕС в Северной Ирландии. Договорились, что через четыре года после вступления в силу протокола выборные представители Северной Ирландии будут иметь возможность решить голосованием простым большинством, хотят они или нет продолжать применение этих правил Евросоюза.

В ходе пресс-конференции в Брюсселе Барнье также подчеркнул, что Джонсон "верит в способность победить на голосовании" в британском парламенте по этому вопросу.

Он не стал давать собственную оценку шансов Джонсона на успех. "Я не хочу вмешиваться в британские политические баталии", - заявил француз.

Журналисты несколько раз спросили его, получил ли ЕС заверения британского премьера, что соглашение точно будет одобрено в британском парламенте - однако Барнье ограничился словами о том, что Джонсон верит в то, что парламент пойдет ему навстречу.