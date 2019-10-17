Политика

14:04 17.10.2019

"Слуга народа" внесет законопроект о внесении изменений в УПК об усилении ответственности за предоставление недостоверной информации

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"Слуга народа" внесет законопроект о внесении изменений в УПК об усилении ответственности за предоставление недостоверной информации

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что будут разработаны изменения в уголовно-процессуальный кодекс о введении уголовной ответственности за недостоверную информацию, предоставленную обличителями коррупции.

"Мы уже договорились, что внесём отдельный законопроект о внесении изменений в УПК об усилении ответственности за предоставление недостоверной информации, уголовной ответственности", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента в четверг в Киеве.

Он напомнил, что в настоящее время за подобные правонарушения законодательство предусматривает штрафы.

"Надо делать уголовную ответственность... Таким образом, мы демотивируем тех людей, которые анонимки пишут", - отметил Арахамия.

Как сообщалось, 17 октября Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №1010 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции.

За данное решение на пленарном заседании в четверг проголосовали 252 народных депутатов.

Законопроект определяет правовой статус обличителей коррупции, их права и гарантии защиты; приводит в норму порядок раскрытия обличителем коррупции информации; освобождает от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушением. Законопроект также предусматривает обеспечение государственной защиты обличителям коррупции, в частности защиту их трудовых прав.

Законопроект предлагает значительно расширить гарантии защиты обличителей коррупции, в том числе предусматривает защиту прав и интересов бесплатной вторичной помощью, обеспечения правоохранительными органами безопасности таким лицам и представление интересов обличителей НАБУ и адвокатом.

Законопроект предлагает обеспечить анонимность обличителя, усиливает ответственность за нарушение прав обличителя коррупции, гарантирует сохранение ему рабочего места, компенсацию за вынужденный прогул и будущее трудоустройство.

Законопроект предусматривает также вознаграждение обличителю коррупции.

Вознаграждение выплачивается обличителю коррупции, если он сообщил, активно содействовал раскрытию преступления, денежный размер которого или нанесенный государству ущерб в пять тысяч раз и более превышают прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный законом в момент совершения преступления.

Законопроект предусматривает, что обличитель получает вознаграждение в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления, но не больше 3 тыс. минимальных зарплат. В законе оговаривается, что размер вознаграждения определяет суд.

Теги: #арахамия #упк #слуга_народа
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