Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit, Юнкер назвал его справедливым и сбалансированным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что Лондон и Брюссель достигли "нового замечательного соглашения" о Brexit.

"Мы достигли нового замечательного соглашения," - написал британский премьер-министр в Твиттере.

Джонсон добавил, что парламент Великобритании должен одобрить соглашение в субботу.

Успешное согласование условий Brexit подтвердил в своем Твиттере председатель ЕК Жан-Клод Юнкер: "Там, где есть желание, есть сделка. Сделка у нас есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений. Я рекомендую, чтобы Европейский совет одобрил эту сделку".

В письме Юнкера председателю Европейского совета Дональду Туску, текст которого он распространил в соцсети, он отметил, что новое соглашение предусматривает пересмотренный протокол по проблемам, связанным с Ирландией и Северной Ирландией, а также пересмотренный текст политической декларации об отношениях ЕС и Великобритании после реализации 50 статьи Лиссабонского договора.

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, премьер-министр страны Борис Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

Прежний вариант соглашения, подготовленный правительством Терезы Мэй, британские депутаты отвергли. Пока неясно, сможет ли Джоносн заручиться достаточной поддержкой на голосовании в субботу.