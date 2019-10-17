Политика

12:54 17.10.2019

Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit, Юнкер назвал его справедливым и сбалансированным

2 мин читать
Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit, Юнкер назвал его справедливым и сбалансированным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что Лондон и Брюссель достигли "нового замечательного соглашения" о Brexit.

"Мы достигли нового замечательного соглашения," - написал британский премьер-министр в Твиттере.

Джонсон добавил, что парламент Великобритании должен одобрить соглашение в субботу.

Успешное согласование условий Brexit подтвердил в своем Твиттере председатель ЕК Жан-Клод Юнкер: "Там, где есть желание, есть сделка. Сделка у нас есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений. Я рекомендую, чтобы Европейский совет одобрил эту сделку".

В письме Юнкера председателю Европейского совета Дональду Туску, текст которого он распространил в соцсети, он отметил, что новое соглашение предусматривает пересмотренный протокол по проблемам, связанным с Ирландией и Северной Ирландией, а также пересмотренный текст политической декларации об отношениях ЕС и Великобритании после реализации 50 статьи Лиссабонского договора.

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, премьер-министр страны Борис Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

Прежний вариант соглашения, подготовленный правительством Терезы Мэй, британские депутаты отвергли. Пока неясно, сможет ли Джоносн заручиться достаточной поддержкой на голосовании в субботу.

Теги: #великобритания #ес #brexit #джонсон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:18 17.10.2019
Меркель заявила о готовности "до последней секунды" вести переговоры по Brexit

Меркель заявила о готовности "до последней секунды" вести переговоры по Brexit

09:12 17.10.2019
Североирландские юнионисты согласились с предложениями по Brexit, путь к заключению сделки открыт

Североирландские юнионисты согласились с предложениями по Brexit, путь к заключению сделки открыт

21:45 16.10.2019
Обсуждение соглашения по Brexit продолжится в четверг утром - ТВ

Обсуждение соглашения по Brexit продолжится в четверг утром - ТВ

20:21 16.10.2019
Европарламент перенес утверждение новой Еврокомиссии на следующее заседание

Европарламент перенес утверждение новой Еврокомиссии на следующее заседание

17:16 16.10.2019
Ситуация с Brexit должна проясниться через семь или восемь часов - Туск

Ситуация с Brexit должна проясниться через семь или восемь часов - Туск

15:42 16.10.2019
Премьер Ирландии считает возможным достижение соглашения о Brexit в течение среды

Премьер Ирландии считает возможным достижение соглашения о Brexit в течение среды

09:15 16.10.2019
Сотрудники британской почты намерены провести забастовку

Сотрудники британской почты намерены провести забастовку

20:43 15.10.2019
Пристайко заявил о консенсусе с главами МИД ЕС по сохранению санкций против РФ и попросил об их усилении из-за "выборов" в Крыму

Пристайко заявил о консенсусе с главами МИД ЕС по сохранению санкций против РФ и попросил об их усилении из-за "выборов" в Крыму

19:58 15.10.2019
Председатель Совета ЕС призвала Евросоюз быть готовым к любому сценарию Brexit

Председатель Совета ЕС призвала Евросоюз быть готовым к любому сценарию Brexit

17:57 15.10.2019
Британия и ЕС близки к проекту соглашения по Brexit - источники

Британия и ЕС близки к проекту соглашения по Brexit - источники

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕСПЧ: Люстрация нарушила права украинских госслужащих

Адвокат Коломойского обвиняет оппонентов в давлении на суд в деле о возврате акций ПриватБанка экс-владельцам

Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с замглавы МВФ и вице-президентом ВБ

Зеленский: пока рано говорить о "формуле Штайнмайера" и законах, сначала должно быть разведение сил и обмен пленными

Зеленский: у нас уже два дня тишины на участках намеченного разведения сил на Донбассе, но мы должны дождаться 7-дневного срока

ПОСЛЕДНЕЕ

Израиль осуждает акт антисемитизма на ступеньках главной синагоги Киева

В Офисе президента показывают "Иконы на ящиках из-под патронов"

ЕСПЧ: Люстрация нарушила права украинских госслужащих

Адвокат Коломойского обвиняет оппонентов в давлении на суд в деле о возврате акций ПриватБанка экс-владельцам

Рада приняла закон о введении процедуры аудита безопасности дорог

Рада приняла закон об обличителях коррупции

Процветающее государство возможно при условии свободной экономики и ограничении монополий - Светличная

Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с замглавы МВФ и вице-президентом ВБ

ЦИК присоединилась к процессу улучшения Избирательного кодекса

Проводимая новой властью судебная реформа ведет к разрушению судебной системы – глава Верховного суда Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА