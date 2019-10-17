Политика

12:49 17.10.2019

Израиль осуждает акт антисемитизма на ступеньках главной синагоги Киева

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Израиль осуждает акт антисемитизма на ступеньках главной синагоги Киева

Посольство Израиля в Украине призывает правоохранительные органы арестовать злоумышленников, которые подбросили ко входу в Центральную синагогу Киева облитое красной краской чучело с лицом бизнесмена Игоря Коломойского.

"Еще один тревожный акт антисемитизма. На этот раз на лестнице главной синагоги Киева. Надеемся, что правоохранительные органы арестуют виновных. Украине придется прикладывать больше усилий для борьбы с антисемитизмом, если нет, то насилие распространится от чучел к живым людям", - сказано в сообщении посольства на странице в Твиттере.

Как сообщалось, 14 октября, в Киеве неизвестные оставили у входа в Центральную синагогу Киева по улице Шота Руставели чучело бизнесмена Игоря Коломойского, облитое красной краской.

Теги: #киев #антисемитизм #коломойский #синагога #израиль
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