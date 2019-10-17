Политика

12:46 17.10.2019

В Офисе президента показывают "Иконы на ящиках из-под патронов"

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В Офисе президента показывают "Иконы на ящиках из-под патронов"

В Офисе президента Украины открылась арт-выставка "Иконы на ящиках из-под патронов", где представлены образы, написанные на привезенных из зоны проведения ООС ящиках из-под боеприпасов, а также фотографии, которые освещают деятельность Первого добровольческого мобильного госпиталя им.Николая Пирогова.

Как сообщает в четверг пресс-служба президента, проект киевских художников Софии Атлантовой и Александра Клименко впервые был презентован в 2015 году на территории Софии Киевской. С тех пор, экспонаты презентовались в 40 городах и более чем 60 локациях, а также на XXV экономическом форуме в Крынице (Польша) и на 8-ом Киевском форуме безопасности.

Клименко пояснил, что главная идея проекта – преобразование смерти, символом которой является ящик из-под оружия, в жизнь, которую символизирует икона. В таком случае икона становится не религиозным символом, а культурологическим феноменом.

"Это попытка показать миролюбивость украинцев, которые даже в условиях войны пытаются превратить оружие во что-нибудь другое", – сказал художник.

Также в открытии выставки приняли участие заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко и пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"За годы войны добровольцы оказали квалифицированную медицинскую помощь десяткам тысяч военнослужащих. Когда гражданские медики по собственной инициативе работают в зоне ООС, координируют свои действия с Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ, это - история о взаимодействии и ценности человеческой жизни. Это - о способности к самоорганизации и желании помочь в чрезвычайных ситуациях. Преданность участников этого проекта поражает и заслуживает большого уважения", – отметила Коваленко

Соавторами выставки стали волонтеры и военные, которые привозили с фронта ящики из-под оружия. Выставка имеет цель поддержать деятельность госпиталя имени Николая Пирогова.

Теги: #мендель #оос #выставка #иконы #офис_президента
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