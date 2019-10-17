Адвокат Коломойского обвиняет оппонентов в давлении на суд в деле о возврате акций ПриватБанка экс-владельцам

Ответчики по иску экс-владельцев ПриватБанка (Киев) и ряд представителей общественности затягивают рассмотрение дела, оказывают давление на суд и противодействие правосудию, заявляет адвокат Игоря Коломойского Александр Винниченко.

"Мы видим, что наши оппоненты пытаются постоянно затянуть, сорвать рассмотрение дела, используя всяческие процессуальные и внепроцессуальные методы. Поэтому я вполне уверенно могу заявить: осуществляется давление на суд и препятствование правосудию", – сказал он журналистам в Киеве в четверг.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в четверг под зданием Хозяйственного суда Киева, которое, по сообщению анонима, якобы было заминировано перед рассмотрением дела о возврате акций ПриватБанка экс-владельцам, "Демократычна сокыра" проводит акцию против пересмотра итогов национализации этого банка.

Виниченко расценивает эти акции, в ходе которых, по его словам, "разворачивают какие-то картины, где с судьи снимают кожу", также как давление на суд. По его мнению, минирование суда и возможный срыв судебного заседания выгодны оппонентам его клиента.

Адвокат Коломойского не стал давать прогнозы, когда может быть вынесено решение по делу, отметив: "Слушания проходят в абсолютно нормальном рабочем режиме".

Он подчеркнул, что основным в этом деле является не вопрос национализации, а конфискация акций. "Они (экс-владельцы – ИФ) не просили продавать их акции за 1 грн, которую они не получили. Сейчас – вопрос конфискации акций, но не национализации", – заявил Винниченко.

По его словам, указанное дело направлено, прежде всего, на защиту права собственности человека от произвола государства.

Адвокат Коломойского также отметил, что инициатива о проведении заседаний по этому делу в закрытом режиме принадлежит Нацбанку. "Все документы, касающиеся национализации, имеют гриф банковской тайны, проставленный Нацбанком. Нацбанк не желает обнародовать эти детали", – сказал адвокат Коломойского. По его словам, если проследить все дела, касающихся национализации или кредитов ПриватБанка, то они в преимущественно рассматриваются в закрытом режиме

Представитель ПриватБанка Андрей Пожидаев по поводу конфискации возразил, что проведенную при национализации банка гражданско-правовую сделку, "в которой одна сторона продает, другая покупает", нельзя назвать конфискацией.

При этом он напомнил, что ей предшествовало письмо основных акционеров ПриватБанка, где они обратились к премьеру вывести банк с рынка с участием государства и спасти.

"И сейчас уже позиция сформирована Верховным судом, что если одна из сторон в определенных правоотношениях давала тебе гарантии и заверения… ты впоследствии не можешь утверждать, что этого не хотел, не просил, и ссылаться на юридическую незначимость этих документов", – добавил Пожидаев.