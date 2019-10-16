Политика

17:54 16.10.2019

Целью визита делегации США в Турцию является прекращение огня в Сирии - Помпео

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Целью визита делегации США в Турцию является прекращение огня в Сирии - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду, что цель визита делегации Вашингтона в Анкару состоит в том, чтобы остановить турецкую военную операцию на севере Сирии, а не разорвать отношения с Турцией, сообщил в среду телеканал Fox Business.

"Ему (Эрдогану - ИФ) следует остановить вторжение в Сирию", - заявил Помпео.

"Нам нужно, чтобы они отступили. Нам нужно прекращение огня, тогда мы вместе сможем вернуть все на свои места", - добавил он.

Отвечая на вопрос, считает ли Помпео Эрдогана ответственным за ситуацию в Сирии, госсекретарь отметил: "Мы должны помнить, что это сложная ситуация".

Помпео выразил надежду на то, что переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоятся и будут проходить "один на один".

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео в среду направятся в Турцию из-за обстановки в Сирии. На вице-президента США и госсекретаря будет возложена задача добиваться прекращения огня на севере Сирии и достичь соглашения между Турцией и курдскими силами.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. США подвергли эту операцию резкой критике.

В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

Затем Трамп подписал указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Акар, глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

Трамп также принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%.

Теги: #помпео #сша #турция #сирия
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