И.о. исполнительного директора "Фокстрот" назначен бывший топ-менеджер сети Eva

Вячеслав Поврозник покинул пост исполнительного директора сети бытовой техники и электроники "Фокстрот", которую развивает одноименная группа компаний (Киев), и переходит на должность члена наблюдательного совета сети.

Как сообщила пресс-служба "Фокстрот" в среду, на должность и.о. исполнительного директора торговой сети 15 октября назначен руководитель управления продаж компании Алексей Зозуля.

"Главная цель для Алексея Зозули – сохранить лидерские позиции бренда, обеспечить качественные и количественные показатели роста бизнеса по обоим направлениям (офлайн и онлайн), продолжить начатые внутренние реформы", – цитируется в сообщении глава набсовета сети "Фокстрот", соучредитель ГК "Фокстрот" Валерий Маковецкий.

Как указывается в сообщении, Зозуля с 2005 по 2010 гг. работал в "Фокстрот. Техника для дома" на разных должностях – от руководителя региональной службы розничных продаж до поста операционного директора, а с 2010 по 2011 гг. руководил проектом в "Депот Девелопмент Груп", входящую в ГК. В 2013-2018 гг. был операционным директором в компании "РУШ" (линия магазинов Eva). В марте 2019 года, по данным пресс-службы, Зозуля вернулся в "Фокстрот" на должность начальника управления продаж.

В то же время Поврозник в набсовете будет курировать развитие направления е-commerce и реализацию омниканальной стратегии сети "Фокстрот".

Как сообщалось, Поврозник возглавлял сеть "Фокстрот" с сентября 2012 года. ГК "Фокстрот" развивает бренды "Фокстрот. Техника для дома", "Техношара" и "Секунда", а также "DEPO't Center" и "Fantasy Town". Соучредителями ГК являются Валерий Маковецкий (глава наблюдательного совета "Фокстрот") и Геннадий Выходцев (генеральный директор ГК "Фокстрот").