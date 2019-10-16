Политика

16:53 16.10.2019

Межпарламентское сотрудничество и ход реформ в Украине обсудили Зеленский с депутатами и спикером Сейма Латвии

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Межпарламентское сотрудничество и ход реформ в Украине обсудили Зеленский с депутатами и спикером Сейма Латвии

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Риге со спикером Сейма (парламента) Латвии Инарой Мурниеце обсудил ряд вопросов украинско-латвийской повестки дня, а также ход реализации реформ в Украине.

"Глава государства поблагодарил за активную позицию парламента Латвии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, оказание помощи пострадавшим на Донбассе. Зеленский также выразил благодарность за принципиальную позицию Латвии и солидарность с Украиной в осуждении решения о возвращении к Парламентскую ассамблею Совета Европы российской делегации и приветствовал важную инициативу о создании в ПАСЕ постоянной группы "Балтик плюс", - сообщила пресс-служба президента Украины в среду.

Президент Украины также отметил необходимость развития межпарламентского сотрудничества двух стран и выразил надежду на налаживание активного диалога и эффективных рабочих контактов между Сеймом и Верховной Радой.

"Латвия - маленькая страна, но большая, по сути, потому что у вас большое сердце", - отметил Зеленский.

В пресс-службе украинского президента сообщили, что латвийские парламентарии были довольны услышать, что более 60% украинцев хотят быть в Евросоюзе, и обещали поддерживать Украину на этом пути.

Глава Украинского государства и спикер Сейма Латвии обсудили координацию действий в рамках "Восточного партнерства".

"Зеленский также рассказал о реформах, которые имплементирует Украина. Латвийские депутаты отметили, что реформы являются сложными, однако также отметили, что довольны динамикой изменений, которые приближают Украину в европейское пространство. Они пригласили представителей украинского правительства и парламента на конференцию по вопросам Украины, которая состоится в Риге в декабре", - указано в сообщении.

Кроме того, президент осмотрел сессионный зал Сейма Латвии и коротко пообщался с членами межпарламентской группы дружбы "Латвия – Украина".

Теги: #латвия #зеленский
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