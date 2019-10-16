Политика

16:08 16.10.2019

Кабмин предложит Раде программу передачи общежитий территориальным громадам

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Кабмин предложит Раде программу передачи общежитий территориальным громадам

Кабинет министров на заседании в среду утвердил законопроект "О Общегосударственной программе передачи общежитий в собственность территориальных громад на 2020-2021 годы", сообщил "Урядовый портал".

Согласно сообщению, документом предлагается передать в собственность территориальных громад общежития, которые были в уставном капитале бывших государственных и коммунальных предприятий.

Таким образом, проживающие там граждане смогут приватизировать жилплощадь, пояснил премьер-министр Алексей Гончарук на пресс-брифинге по итогам правительственного заседания.

Теги: #гончарук #общежития #кабмин
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