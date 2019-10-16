Гончарук обсудил с Кличко и главой ГАСИ незаконную надстройку на Майдане, дальнейшую стратегию борьбы с такими объектами

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук собрал совещание с мэром Киева Виталием Кличко, и. о. председателем Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Александром Строкачем с целью обсудить незаконную надстройку на одном из зданий на Майдане Независимости в Киеве.

"На выходных советник киевского мэра Максим Бахматов обратил мое внимание на громкий случай с незаконной надстройкой в самом центре столицы. Кто-то слишком умный решил достроить на одном из домов в центре Майдана себе крышу", - написал Гончарук на своей странице в Facebook во вторник.

Как он отметил, во время встречи с Кличко и Строкачем были расставлены все точки над "і": кто должен нести ответственность за сложившуюся сегодня ситуацию, какие конкретные действия нужно нужны для решения этой проблемы.

"Если мы не готовы сейчас снести этот "скворечник" на Майдане, то о каком комплексном решении проблемы недостроев по всей стране может идти речь? По моим оценкам, в Киеве несколько сотен таких объектов, в масштабах Украины - до тысячи. Что с этим всем делать? Обсудили на совещании дальнейшую стратегию борьбы с незаконными застройками. Плюс начнем практику регулярных совещаний с отчетностью о текущем положении дел", - резюмировал Гончарук.